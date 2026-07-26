L'Inter entame des négociations avec Tottenham pour le transfert de Cristian Romero

L'Inter, champion en titre d'Italie, travaille activement sur le transfert du capitaine de Tottenham, Cristian Romero, afin de renforcer son effectif. Le défenseur argentin est devenu la principale cible des Milanais pour le mercato estival. Cette information a également été confirmée par le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, qui a indiqué que des discussions étaient en cours. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à Sky Italy, Ausilio a souligné que le club s'efforce de trouver un accord à la fois avec le joueur et avec le club londonien. Selon lui, ce type de transfert de haut niveau prend un certain temps, mais la direction de l'Inter est fermement décidée à amener le défenseur central de 28 ans à San Siro dans les semaines à venir.

Selon SportMediaset, l'Inter prépare une première offre officielle. Cette proposition devrait prendre la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Bien que Tottenham évalue son capitaine à 50 millions d'euros, le club italien souhaite proposer un package d'une valeur totale avoisinant les 40 millions d'euros. Les agents du joueur sont déjà à Milan et ont eu des réunions en face à face avec la direction du club.

La nouvelle stratégie des Londoniens

L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a commencé à remodeler sa ligne défensive. Par conséquent, le club londonien est prêt à autoriser le départ d'un leader tel que Cristian Romero. Selon le média britannique The Guardian, les Spurs ont déjà recruté des candidats adéquats pour le remplacer.

En particulier, Tottenham a finalisé le transfert de Jan Paul van Hecke en provenance de Brighton pour 52 millions de livres sterling. De plus, Marcos Senesi, coéquipier de Romero en équipe nationale d'argentine, a rejoint l'équipe en tant qu'agent libre. Ces achats permettront au club londonien de maintenir l'équilibre en défense et d'utiliser les fonds générés par le transfert de Romero pour renforcer d'autres postes.

La Serie A italienne n'est pas inconnue pour Cristian Romero. Avant de s'installer en Angleterre, il s'était illustré sous le maillot de l'Atalanta et avait été désigné comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Le joueur lui-même voit d'un bon œil l'idée d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière et de revenir dans un championnat familier après ses succès en Coupe du monde.

Pour rappel, Romero a disputé 156 matches pour Tottenham depuis 2021. Bien qu'il ait joué un rôle clé dans la victoire de l'équipe en Ligue Europa la saison dernière, ses problèmes de discipline ont quelque peu préoccupé le staff technique. Notamment, lors de la saison 2025-2026, il a été suspendu à quatre reprises.