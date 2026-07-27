Liverpool travaille sur le transfert de Bradley Barcola

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Liverpool travaille sur le transfert de Bradley Barcola

Le club anglais de Liverpool a entamé des négociations actives pour s'attacher les services de l'ailier du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Selon le Daily Mail, l'international français a fait part de sa disposition à rejoindre le club de la Mersey et n'a pas l'intention de prolonger son contrat actuel avec le club parisien. Actuellement, des désaccords initiaux subsistent entre les parties concernant le montant du transfert. C'est ce rapporte Goal.com rapporte .

Bien qu'il reste deux ans à courir sur le contrat actuel du joueur de 23 ans avec le PSG, le club parisien est prêt à étudier l'option de sa vente. Le fait qu'il n'ait pas une place de titulaire indiscutable dans l'équipe dirigée par Luis Enrique pousse le joueur à chercher de nouveaux défis. La direction de Liverpool, quant à elle, le considère comme le candidat idéal pour les futurs projets de l'équipe.

Valeur du transfert et concurrence

Cependant, la direction du Paris Saint-Germain exige une indemnité très élevée de 140 millions de livres sterling pour ce jeune talent. Le club français estime que ce prix correspond à l'âge du joueur, à son potentiel et aux prix du marché des transferts moderne. Bien que la valeur du joueur ait été estimée à environ 75 millions de livres l'été dernier, son prix a monté en flèche. Liverpool poursuit les négociations pour réduire cette somme colossale.

Liverpool n'est pas le seul prétendant dans cette course au transfert. Arsenal et le Bayern Munich s'intéressent également au joueur, et Chelsea s'était renseigné à ce sujet au début de l'été. Néanmoins, Bradley Barcola souhaite négocier précisément avec Liverpool si les clubs parviennent à un accord.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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