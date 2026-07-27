Le FC Barcelone a résolu ses problèmes dans les buts

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Le FC Barcelone a résolu ses problèmes dans les buts

Selon la publication sportive Goal.com, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a fait des pas importants pour façonner l'effectif de l'équipe pour la saison prochaine et a mis fin à la pénurie de personnel sur la ligne de but. Alors que Joan García a été recruté l'été dernier comme un investissement stratégique pour l'avenir, l'accent a été mis cette fois sur le règlement du sort des joueurs revenus de prêts dans d'autres clubs. rapporte que

L'un des dossiers les plus complexes pour la direction du club était celui de Marc-André ter Stegen, difficile sur les plans financier et physique. Ne figurant pas dans les plans de Hansi Flick, le gardien allemand devrait rejoindre l'Ajax Amsterdam en prêt, sous la houlette de l'entraîneur Míchel, qu'il a côtoyé à Gérone.

Contrats et détails financiers

Pour officialiser le transfert de ce gardien expérimenté, lié au club jusqu'à l'été 2028, les questions fiscales devaient être réglées jusqu'au dernier moment. Ces obstacles bureaucratiques ont été surmontés et la visite du joueur aux Pays-Bas est attendue au début de la semaine prochaine.

Bien que Ter Stegen ait foulé la pelouse lors du match contre Como, il est peu probable qu'il participe au stage d'entraînement du FC Barcelone en Angleterre. Ce transfert est l'un des premiers accords majeurs des Catalans pour le mercato estival.

Pena et autres changements

Le gardien qui avait réalisé de bonnes performances avec Elche lors de la première moitié de la saison dernière avant de perdre sa place de titulaire au profit de Matías Dituro a également officiellement changé de destination. Grâce à son transfert, le FC Barcelone a empoché environ 3 millions d'euros.

Grâce à ces accords, Deco a mené à bien l'une de ses missions principales du mercato estival, parvenant à rétablir l'équilibre financier et humain de l'équipe.

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Jahongir Tursunov
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