Apple retarde la présentation de ses premières lunettes connectées

Alors qu'Apple se prépare à lancer ses toutes premières lunettes connectées sur le marché, l'entreprise travaille activement pour dissiper les inquiétudes des utilisateurs concernant la vie privée. Selon Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, la date de présentation de ce gadget a été reportée du début 2027, initialement prévu, à juin de la même annee. La commercialisation de cet appareil est quant à elle attendue d'ici la fin de l'année 2027. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en informe.

Ce délai supplémentaire permettra aux spécialistes d'Apple non seulement d'améliorer les capacités techniques du produit, mais aussi d'élaborer soigneusement une stratégie marketing et des explications claires concernant la confidentialité. Il est supposé que les dirigeants de l'entreprise ont tiré les leçons des controverses entourant les lunettes connectées de Meta. En effet, les produits de Meta avaient fait l'objet de vives critiques dans la société en raison de cas d'enregistrement vidéo caché sans le consentement des utilisateurs, obtenant même le surnom négatif de « pervert glasses ».

Confidentialité et sécurité : une priorité absolue

Pour Apple, qui s'est toujours présenté dans le monde des technologies de l'information comme un défenseur actif de la sécurité des données personnelles, de tels risques réputationnels revêtent une importance encore plus critique. C'est pourquoi l'entreprise prévoit de se concentrer particulièrement sur plusieurs fonctionnalités garantissant la confidentialité des utilisateurs dans ses lunettes connectées. Notamment, il est prévu d'utiliser une technologie de traitement des données directement sur l'appareil lui-même, sans envoyer les informations principales vers des serveurs externes.

De plus, le nouveau gadget ne devrait intégrer aucune fonction de reconnaissance faciale (facial recognition). Cela réduira considérablement le risque d'atteinte à la vie privée du propriétaire de l'appareil ou de son entourage. Selon les experts, cette approche jouera un rôle décisif pour assurer la compétitivité sur le marché des technologies connectées modernes.

Intelligence artificielle et sécurité des données

Selon Ixbt.com, Apple a décidé de ne pas utiliser les enregistrements et vidéos personnels des clients pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle. Cette démarche confirme une fois de plus l'engagement de l'entreprise envers la confidentialité des données de ses utilisateurs. Il convient de noter que le recours par Meta à des sous-traitants tiers pour analyser et vérifier les séquences vidéo de ses utilisateurs avait suscité de larges débats au sein du public.

Apple, quant à elle, s'est fixé comme objectif principal d'éviter de telles pratiques et d'empêcher que les données des utilisateurs ne tombent entre les mains de tiers. Il est prévu que ces questions soient clarifiées et que les lunettes connectées soient présentées pour la première fois au grand public lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) en juin 2027.