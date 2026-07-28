Smartphone Vivo S2 : fonctionnalités puissantes et double caméra

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Smartphone Vivo S2 : fonctionnalités puissantes et double caméra

Vivo a lancé sa campagne de teasing officielle pour son smartphone de nouvelle génération, le Vivo S2. Bien que le fabricant ait confirmé que le nouvel appareil sera présenté dans les prochains jours, il n'a pas encore annoncé de date de lancement précise. Néanmoins, selon ixbt.com, la première attendue pourrait avoir lieu le 6 août de cette année. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Les premières pages publiées par l'entreprise ont révélé l'apparence et le design du smartphone. En termes de design, le Vivo S2 rappelle le modèle phare vivo X300 FE. Cependant, le nouvel appareil se distingue par l'absence d'optiques de la célèbre marque Zeiss et par la présence de deux caméras principales au lieu de trois.

Caméra et capacités techniques

Bien que l'appareil soit dépourvu d'objectifs supplémentaires et limité à deux modules de caméra, les représentants de l'entreprise assurent que cette configuration permet aux utilisateurs de créer des photos et des vidéos de haute qualité et impressionnantes. Selon les informations diffusées par des initiés, les deux capteurs du bloc principal ont une résolution de 50 MP, et un capteur Sony de haute qualité est utilisé comme module principal.

La partie matérielle du smartphone est également conçue à un niveau suffisamment élevé. Selon les premiers rapports, le Vivo S2 sera équipé du processeur moderne Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. De plus, l'appareil devrait disposer de 8 GB de RAM et de 256 GB de stockage interne, ce qui représente un potentiel suffisant pour les tâches quotidiennes et les applications gourmandes en ressources.

Écran et autonomie

À l'avant de l'appareil, on suppose qu'un écran OLED incurvé de 6,59 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz sera installé. En plus d'une transmission d'image de qualité, un lecteur d'empreintes digitales sera placé sous l'écran pour assurer la sécurité. De plus, une caméra frontale de 32 MP est prévue pour les amateurs de selfies.

Il y a également des nouvelles significatives concernant la capacité de la batterie. Les initiés affirment que le Vivo S2 sera équipé d'une énorme batterie de 7000 mAh. Cela permettra aux utilisateurs de l'utiliser activement pendant longtemps sans se soucier de la charge. De plus, une technologie de charge rapide de 80 W devrait être prise en charge pour recharger rapidement la batterie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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