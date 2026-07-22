ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?

·0·Спорт
ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?

Россия футбол клублари янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқидан маҳрум бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди. Бунга ФИФАнинг солидар тўловлар тизими бўйича юзага келган муаммолар ва Грознийнинг «Ахмат» клубига нисбатан қўлланган санкциялари сабаб бўлган.

Ушбу вазият Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовнинг Россия Премьер-лигасига кутилаётган трансферига таъсир қиладими? Zamin.uz ушбу масаланинг тафсилотлари ва Россия футбол иттифоқининг (РФИ) расмий муносабатини тақдим этади.

Муаммо қаердан пайдо бўлди?

2022 йил охирида ФИФА Францияда барча солидар тўловларни марказлаштириш мақсадида махсус клиринг ташкилотини тузган эди. Етказилган қоидаларга кўра, клублар ушбу ташкилотда алоҳида ҳисоб рақам очиб, тўловларни амалга ошириши шарт.

  • Европа банкларининг рад жавоби: Халқаро сиёсий вазият сабаб Россия клублари Франциядаги ушбу тузилмада ҳисоб рақам оча олишмади.

  • Тўпланиб қолган қарзлар: Деярли тўрт йил давомида Россия Премьер-лигаси ва Биринчи лига клублари солидар тўловларни амалга ошира олмагани сабабли катта миқдорда пеня тўпланиб қолди.

  • «Ахмат» воқеаси: 14 июль куни ФИФА Грознийнинг «Ахмат» клубига нисбатан санкция қўллади. Клуб ушбу қарор устидан Спорт арбитраж судига (CAS) мурожаат қилишни режалаштирмоқда.

Агар масала яқин орада ҳал этилмаса, Россия клублари 11 сентябргача давом этадиган ёзги трансфер ойнасида янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказа олмаслик хавфи остида қолиши айтилаётган эди.

Жаҳонгир Ўрозовнинг трансфери хавф остидами?

Сўнгги кунларда Россия Премьер-лигаси вакили (Қозоннинг «Рубин» клуби) Самарқанднинг «Динамо» клубига эгалик қилувчи марказий ҳимоячи Жаҳонгир Ўрозовнинг трансфери бўйича фаол музокаралар олиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Мухлисларни ўйлантираётган асосий савол — эҳтимолий трансфер тақиқи ўзбек футболчисининг Россияга кўчиб ўтишига тўсқинлик қиладими?

РФИнинг расмий муносабати: «Оммавий тақиқ бўлмайди»

Юзага келган хавотирларга Россия футбол иттифоқининг (РФИ) Департамент директори Роман Дьяков аниқлик киритди ва чемпионат учун ҳеч қандай тизимли хавф йўқлигини таъкидлади.

Роман Дьяков (РФИ вакили):

«Биринчидан, клублардан Европада банк ҳисоб-рақамлари очиш талаб этилмайди. ФИФАнинг клиринг маркази регламентига мувофиқ, клублар комплаенс тартиб-таомилидан ўтади ва амалдаги банк ҳисоб-рақамлари ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.

Иккинчидан, ҳеч қандай оммавий трансфер тақиқи мавжуд эмас. Регламентда жамоавий жавобгарлик назарда тутилмаган. Бир клубда юзага келган муаммолар бошқа клубларга ҳеч қандай тарзда таъсир қилмайди».

Вазият бўйича қисқача хулоса

Жабҳа

Ҳолат ва тафсилотлар

ФИФА санкцияси

«Ахмат» клубига нисбатан қўлланган (CAS'га шикоят қилинади)

Оммавий тақиқ хавфи

Йўқ. РФИ жамоавий жавобгарлик мавжуд эмаслигини тасдиқлади

Банк ҳисоби талаби

Европада алоҳида ҳисоб очиш шарт эмас, комплаенс кифоя

Жаҳонгир Ўрозов трансфери

Хавф остида эмас, музокаралар стандарт тартибда давом этиши мумкин

Ёзги трансфер ойнаси

Россияда 11 сентябрга қадар очиқ бўлади

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийФил Фоден Манчестер Сити билан шартномасини узайтирди: Янги эра ва янги мураббийБугун, 17:52Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Джеймс Родригуез кутилмаганда АҚШ клубини тарк этди: Юлдузли трансфер ўзини оқламадими?Бугун, 17:38Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Барселонада Ферран Торрес шарафига чизилган сурат таҳрир қилинди: Сиёсий норозиликми?Бугун, 17:32Месси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиМесси ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси деб топилди: рақамлар ҳал қилдиБугун, 17:09Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Роналдо финалдаги фарқни айтди: «Испания мутлақ устун эди»Бугун, 17:03Саудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиСаудия клублари Европани забт этишда давом этмоқда: Ал-Аҳли Ману Коне ва Марк Касадо учун курашга кирдиБугун, 16:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"