ФИФАнинг янги санкциялари Жаҳонгир Ўрозов трансферига таъсир қиладими?
Россия футбол клублари янги футболчиларни рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқидан маҳрум бўлиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалди. Бунга ФИФАнинг солидар тўловлар тизими бўйича юзага келган муаммолар ва Грознийнинг «Ахмат» клубига нисбатан қўлланган санкциялари сабаб бўлган.
Ушбу вазият Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозовнинг Россия Премьер-лигасига кутилаётган трансферига таъсир қиладими? Zamin.uz ушбу масаланинг тафсилотлари ва Россия футбол иттифоқининг (РФИ) расмий муносабатини тақдим этади.
Муаммо қаердан пайдо бўлди?
2022 йил охирида ФИФА Францияда барча солидар тўловларни марказлаштириш мақсадида махсус клиринг ташкилотини тузган эди. Етказилган қоидаларга кўра, клублар ушбу ташкилотда алоҳида ҳисоб рақам очиб, тўловларни амалга ошириши шарт.
Европа банкларининг рад жавоби: Халқаро сиёсий вазият сабаб Россия клублари Франциядаги ушбу тузилмада ҳисоб рақам оча олишмади.
Тўпланиб қолган қарзлар: Деярли тўрт йил давомида Россия Премьер-лигаси ва Биринчи лига клублари солидар тўловларни амалга ошира олмагани сабабли катта миқдорда пеня тўпланиб қолди.
«Ахмат» воқеаси: 14 июль куни ФИФА Грознийнинг «Ахмат» клубига нисбатан санкция қўллади. Клуб ушбу қарор устидан Спорт арбитраж судига (CAS) мурожаат қилишни режалаштирмоқда.
Агар масала яқин орада ҳал этилмаса, Россия клублари 11 сентябргача давом этадиган ёзги трансфер ойнасида янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказа олмаслик хавфи остида қолиши айтилаётган эди.
Жаҳонгир Ўрозовнинг трансфери хавф остидами?
Сўнгги кунларда Россия Премьер-лигаси вакили (Қозоннинг «Рубин» клуби) Самарқанднинг «Динамо» клубига эгалик қилувчи марказий ҳимоячи Жаҳонгир Ўрозовнинг трансфери бўйича фаол музокаралар олиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Мухлисларни ўйлантираётган асосий савол — эҳтимолий трансфер тақиқи ўзбек футболчисининг Россияга кўчиб ўтишига тўсқинлик қиладими?
РФИнинг расмий муносабати: «Оммавий тақиқ бўлмайди»
Юзага келган хавотирларга Россия футбол иттифоқининг (РФИ) Департамент директори Роман Дьяков аниқлик киритди ва чемпионат учун ҳеч қандай тизимли хавф йўқлигини таъкидлади.
Роман Дьяков (РФИ вакили):
«Биринчидан, клублардан Европада банк ҳисоб-рақамлари очиш талаб этилмайди. ФИФАнинг клиринг маркази регламентига мувофиқ, клублар комплаенс тартиб-таомилидан ўтади ва амалдаги банк ҳисоб-рақамлари ҳақидаги маълумотларни тақдим этади.
Иккинчидан, ҳеч қандай оммавий трансфер тақиқи мавжуд эмас. Регламентда жамоавий жавобгарлик назарда тутилмаган. Бир клубда юзага келган муаммолар бошқа клубларга ҳеч қандай тарзда таъсир қилмайди».
Вазият бўйича қисқача хулоса
Жабҳа
Ҳолат ва тафсилотлар
ФИФА санкцияси
«Ахмат» клубига нисбатан қўлланган (CAS'га шикоят қилинади)
Оммавий тақиқ хавфи
Йўқ. РФИ жамоавий жавобгарлик мавжуд эмаслигини тасдиқлади
Банк ҳисоби талаби
Европада алоҳида ҳисоб очиш шарт эмас, комплаенс кифоя
Жаҳонгир Ўрозов трансфери
Хавф остида эмас, музокаралар стандарт тартибда давом этиши мумкин
Ёзги трансфер ойнаси
Россияда 11 сентябрга қадар очиқ бўлади
…