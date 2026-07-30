Mikel Arteta : Le titre n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle ère

S'exprimant sur les succès récents de l'équipe, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a qualifié le titre de champion remporté de simple point de départ pour de futures grandes victoires. Selon le technicien, le club londonien ne doit pas s'arrêter après avoir triomphé en Premier League après une attente de 22 ans, et doit se fixer des objectifs encore plus ambitieux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, le technicien espagnol a fermement souligné lors d'une interview accordée au site officiel du club que les réalisations des années passées ne devaient pas engendrer de la complaisance au sein de l'équipe. Il a exhorté ses joueurs à ne pas se contenter du niveau actuel, mais à établir une domination durable au sommet du football anglais.

Une nouvelle dimension et des exigences élevées

Après une longue attente, Arsenal a remporté le championnat d'Angleterre et a prouvé sa capacité à rivaliser au plus haut niveau. Désormais, Mikel Arteta souhaite ancrer définitivement le statut de l'équipe parmi les clubs les plus élitistes d'Europe et entend renforcer encore les exigences en la matière.

« Cela doit être un début et cela doit devenir une norme », a déclaré Arteta. Il a souligné que la perfection devait devenir une règle constante pour le club et servir de moteur principal pour l'avenir. Chaque joueur doit ressentir la responsabilité d'être le champion en titre et faire preuve d'ambition lors des séances d'entraînement quotidiennes.

Discipline et regard tourné vers l'avenir

Selon l'entraîneur, la clé du succès réside dans la discipline quotidienne, le dévouement et le maintien d'une énergie positive de manière constante sur une période de onze mois. Si tous les membres de l'équipe parviennent à respecter ces exigences, Arsenal occupera à nouveau l'une des positions les plus fortes à la fin de la saison.

Alors que le club s'apprête à défendre sa saison, Arteta concentre son attention sur la démonstration directe de cette mentalité d'élite sur le terrain. À la demande de l'entraîneur d'Arsenal, l'équipe devra prouver ses hautes ambitions sur le terrain dès les premières minutes de la nouvelle saison.