Roberto De Zerbi : Je me comporte comme un requin sur le marché des transferts

Le club de Premier League anglaise de Tottenham continue de renouveler radicalement son effectif lors du mercato estival. L'entraîneur principal de l'équipe, Roberto De Zerbi, a déclaré que malgré les près de 240 millions de livres sterling déjà dépensés par le club, les achats ne sont pas encore terminés et les efforts pour renforcer l'effectif se poursuivront, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Football London, le technicien italien a ouvertement admis la fermeté de sa politique de transferts et a expliqué son approche unique à l'aide d'une métaphore saisissante. Selon lui, cette position impitoyable et résolue dans le recrutement de nouveaux joueurs servira les objectifs élevés de l'équipe pour la saison prochaine.

« Sur le marché des transferts, si j'ai besoin d'un joueur, je deviens comme un requin et je ne laisse aucune chance de dire non ! » a souligné Roberto De Zerbi lors d'une conférence de presse.

La prochaine étape du projet de transferts

Bien que les Londoniens aient déjà dépensé des sommes colossales lors de la campagne estivale en cours, l'entraîneur principal a souligné que seulement 60 % de ce travail avait été accompli. Alors que Mateus Fernandes a été recruté pour 85 millions de livres sterling, l'arrivée d'une nouvelle star est attendue dans l'équipe dans les prochains jours.

Selon les sources, le prochain grand transfert de Tottenham pourrait être l'ailier brésilien Savinho. Actuellement, le joueur exerce une pression sur Manchester City pour qu'on lui autorise son transfert vers la capitale londonienne. Ce transfert devrait encore renforcer l'attaque du club.

Approche tactique et défenseurs latéraux

Roberto De Zerbi a indiqué qu'il accordait une attention particulière à ses exigences tactiques lors du choix des nouveaux attaquants. Il a expliqué que les joueurs de couloir doivent être choisis en fonction des capacités des défenseurs actuels de l'équipe.

Le technicien a reconnu avoir à sa disposition quatre des meilleurs défenseurs latéraux du monde :

Pedro Porro – le meilleur du monde sur le flanc droit

Destiny Udogie et Andy Robertson – les piliers du flanc gauche

Djed Spence – un joueur polyvalent capable d'évoluer à la fois sur le côté droit et sur le côté gauche

De Zerbi a souligné l'importance d'étudier en profondeur les capacités des défenseurs latéraux existants avant d'acheter de nouveaux ailiers. Bien que les accords ne soient pas encore parvenus à leur phase finale, l'entraîneur espère des nouvelles positives prochainement.