Samsung annonce que la pénurie de semi-conducteurs durera jusqu'en 2028

La pénurie de semi-conducteurs sur le marché mondial pourrait durer plus longtemps que prévu et s'aggraver dans les années à venir. Samsung, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire, prévoit que cette pénurie persistera jusqu'en 2028. Cette déclaration suscite de vives inquiétudes sur le marché mondial de la technologie et devient un facteur crucial influençant l'avenir du secteur, rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, la direction de Samsung a révélé cette prévision à long terme après avoir annoncé des performances financières exceptionnellement élevées dans la production de puces. Jun Young-hyun, vice-président exécutif de la division mémoire de l'entreprise, a souligné lors d'une discussion avec des analystes que le déficit de l'offre en 2027 serait encore plus accentué que cette année et que cette situation persisterait tout au long de 2028.

Bond financier et contrats stratégiques

Il est noté que le bénéfice d'exploitation de la division des semi-conducteurs de Samsung a été multiplié par plus de 250 par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 89 200 milliards de wons (environ 61,7 milliards de dollars). Dans le contexte de ce succès financier colossal, les actions de l'entreprise ont d'abord bondi de 8 %, avant d'enregistrer une baisse de 1,1 % jeudi.

Afin de réduire les fluctuations potentielles du marché et les risques, Samsung a signé des contrats d'approvisionnement à long terme avec cinq des plus grandes entreprises de data centers au monde. Il a également été annoncé que des accords similaires avec cinq autres grandes entreprises étaient en phase finale, bien que les noms des partenaires n'aient pas été divulgués.

Équilibre du marché et difficultés internes

Selon un représentant de l'entreprise, les contrats à long terme dureront au moins cinq ans et couvriront à l'avenir de 60 % à 70 % de la capacité totale de Samsung. Ces accords incluent des paiements anticipés et des mécanismes de fixation de prix minimaux visant à assurer une couverture contre les risques liés aux investissements en capital.

Parallèlement, la hausse spectaculaire des prix des puces a eu un impact négatif sur d'autres activités de l'entreprise. En particulier, l'augmentation de la valeur des semi-conducteurs a porté un coup dur à la division mobile de Samsung, qui a enregistré une perte de 700 milliards de wons. Cela montre clairement combien il est difficile pour les géants technologiques de maintenir l'équilibre de la chaîne d'approvisionnement.