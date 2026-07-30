Selon Milannews.it, Milan Roganović, international monténégrin et ancien coéquipier du Partizan, s'est exprimé sur l'attaquant Andrej Kostić, qui a rejoint le club italien de l'AC Milan. Il a souligné que ce jeune talent ressemble beaucoup à la star de l'équipe d'Angleterre par son style de jeu et qu'il est capable de briller en Serie A, rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Il est à noter que le transfert d'Andrej Kostić à Milan est considéré dans une certaine mesure comme un pari. En effet, la direction du club et le staff technique ne sont pas totalement certains que le joueur puisse reproduire immédiatement en Serie A, un championnat riche en duels tactiques intenses, ses performances affichées en Serbie. Le processus d'adaptation du championnat serbe au football italien n'est d'ailleurs jamais simple.

Ressemblances sur le terrain et instinct de buteur

Selon Milan Roganović, Kostić est non seulement une personne formidable, mais aussi un joueur de haut niveau. Son style de jeu correspond au profil de "faux neuf". Au lieu de rester isolé sur le front de l'attaque, Andrej décroche pour participer activement à la construction des actions de son équipe et cherche à tromper la vigilance adverse dès qu'une opportunité se présente.

L'ancien coéquipier a particulièrement insisté sur la confiance en soi et la lourde frappe de l'attaquant. Selon les sources en ligne, Kostić est un buteur insatiable qui n'a pas peur de tenter sa chance depuis n'importe quel endroit du terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la surface de réparation, et pense constamment à marquer.

Projets futurs et attentes

Pour Roganović, en rejoignant l'AC Milan, Andrej a l'occasion de libérer tout son potentiel et de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Il s'est dit convaincu qu'il accumulera rapidement l'expérience nécessaire et s'adaptera au football italien.

L'international monténégrin a également affirmé avec certitude que son compatriote inscrira au moins 15 buts en Serie A avec Milan. Un travail acharné à l'entraînement et une soif de victoire l'aideront à marquer les esprits en Italie.