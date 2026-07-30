Fermín López : L'été le plus difficile de ma vie et l'aide psychologique

Le milieu de terrain de Barcelone, Fermín López, a admis que se blesser au sommet de sa forme physique et être contraint de suivre le triomphe de l'Espagne à la Coupe du monde depuis les tribunes a été l'épreuve la plus difficile de sa vie. Dans une interview accordée à l'émission Tot Costa de Catalunya Radio, le joueur a révélé qu'il avait eu besoin d'une aide professionnelle pour surmonter cette période difficile, rapporte Goal.com rapporte .

Blessure et choc psychologique

Cette fâcheuse blessure, intervenue alors que le meneur de jeu de 23 ans était en pleine forme, a réduit à néant tous ses plans. Ne pas pouvoir célébrer sur le terrain la victoire internationale de l'équipe nationale espagnole a été un choc psychologique énorme pour le joueur. Fermín a souligné que cet incident malheureux avait eu un impact sérieux sur son état émotionnel.

La dépression émotionnelle était si forte qu'au début, le joueur ne pouvait tout simplement pas regarder les matchs de la sélection espagnole lors de la Coupe du monde. "C'a été le pire été de ma vie. J'étais au sommet, tout se passait à merveille, et puis la blessure est arrivée", raconte le joueur.

Système de soutien et processus de récupération

Pour sortir de cette situation difficile, Fermín s'est appuyé sur le soutien de ses proches. Les membres de sa famille, sa compagne et ses amis lui ont apporté un réconfort mental. Il a également tenu à souligner qu'il avait reçu une aide psychologique professionnelle et que le staff technique du club l'avait grandement aidé à cet égard.

N'ayant pas eu le courage de regarder les matchs au début de la compétition, le milieu de terrain a finalement exprimé sa joie face au succès de son équipe. Il a même décidé de suivre la finale décisive du tournoi en direct depuis un stade à New York, ce qui a eu un léger impact positif sur son moral.

Pas vers le retour sur les terrains

Actuellement, après des mois de rééducation difficile, Fermín s'entraîne avec l'équipe de Barcelone dirigée par Hansi Flick lors du stage en Angleterre. Il s'est dit satisfait de sa condition physique et se prépare à faire son apparition sur le terrain lors du match du Trophée Joan Gamper.

Le joueur a noté que cette dure expérience lui a donné une motivation encore plus forte pour la saison à venir. "Si tout se passe bien, je pourrais jouer quelques minutes lors du Trophée Gamper. Je me sens très prêt et je vais à nouveau prouver que je suis capable d'aider mon équipe comme la saison dernière", a-t-il conclu.