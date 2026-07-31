Le Real Madrid envisage de prêter Franco Mastantuono en Serie A

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Le Real Madrid envisage de prêter Franco Mastantuono en Serie A

Le Real Madrid envisage de prêter son jeune talent Franco Mastantuono lors du mercato estival pour la prochaine saison. Selon Goal.com, après une première saison difficile dans la capitale espagnole, les deux parties ont convenu qu'un départ temporaire était la meilleure solution pour le développement du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors d'une réunion entre le club et les représentants du joueur, il a été souligné que le jeune prodige argentin de 18 ans avait besoin d'un temps de jeu régulier en Europe. Lors de sa première saison au stade Santiago Bernabéu, il n'a pas eu assez de minutes sur le terrain et n'a pas pu s'imposer dans le onze titulaire. Le mois d'août prochain devrait être décisif pour son avenir.

Le championnat italien est privilégié comme destination principale

Bien que l'option d'un retour dans son ancien club, River Plate, ait été initialement discutée, la direction madrilène a immédiatement rejeté cette idée. Le club merengue a fermement insisté sur le fait que le joueur argentin devait poursuivre sa carrière sur le continent européen et y achever son processus d'adaptation. Par ailleurs, l'option d'un transfert en Premier League a également été totalement écartée.

Le fait que le joueur possède un passeport italien rend l'option de la Serie A encore plus attrayante par rapport aux autres prétendants. Actuellement, les principaux clubs italiens suivraient de près la situation.

Marché des transferts et conditions principales

Selon les informations du journal Marca, la Fiorentina a déjà pris contact officiellement avec le Real Madrid. De plus, Naples et Milan manifestent également de l'intérêt pour les services du jeune milieu de terrain et surveillent la situation de près.

Pour les Madrilènes, l'exigence la plus importante concernant ce futur prêt est que le nouveau club garantisse à Mastantuono d'évoluer à son poste de prédilection, celui de milieu offensif axial (numéro 10). Lors de sa saison de début en Espagne, en raison de changements tactiques, il avait été contraint de jouer davantage sur l'aile droite plutôt que dans sa zone centrale habituelle. Le Real Madrid est fermement déterminé à éviter que de telles incompatibilités de poste ne se reproduisent à l'avenir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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