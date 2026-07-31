La légende de Milan Franco Baresi est décédée

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La légende de Milan Franco Baresi est décédée

L'une des légendes vivantes du football italien et l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club milanais, Franco Baresi, est décédé. Cette perte a plongé tout le monde du football, et en particulier les supporters des « Rossoneri », dans un profond deuil. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le propriétaire de l'AC Milan, Gerry Cardinale, a adressé un message de condoléances spécial suite au décès du défenseur légendaire. Selon lui, Franco Baresi a été un exemple pour tous non seulement par son jeu sur le terrain, mais aussi par sa persévérance dans la vie.

La perte de la famille Rossoneri

Gerry Cardinale a souligné qu'il s'agit d'un deuil lourd pour la famille de Baresi et pour toute l'équipe de Milan. « Aujourd'hui, la famille Rossoneri pleure la disparition du grand Franco Baresi. Pour les générations, Franco incarnait les valeurs, le caractère et l'excellence qui définissent ce club », a déclaré le propriétaire du club.

Il est indiqué que, même lorsqu'il a fait face aux épreuves les plus difficiles de sa vie au cours de la dernière année, Baresi est toujours resté aux côtés de l'AC Milan. Par ses actions silencieuses, il a ainsi rappelé ce que signifie défendre ces couleurs.

Un héritage infini et la mémoire

La place de Franco Baresi dans l'histoire du football est irremplaçable. L'héritage qu'il laisse est profond et il vivra à jamais. La direction du club a exprimé ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à tous ceux dont sa vie a touché la sensibilité.

La mémoire du joueur, qui a laissé une empreinte unique dans le football italien et sur la scène internationale, restera à jamais gravée dans le cœur des supporters. Sa fidélité au club servira de véritable école de professionnalisme pour les générations futures.

Franco BaresiAC MilanGerry CardinaleFootball ItalienRossoneri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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