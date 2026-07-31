Une puissante explosion dans une mine au Pakistan coûte la vie à 32 mineurs

Une violente explosion survenue dans une mine de charbon de la province du Baloutchistan, au Pakistan, a coûté la vie à au moins 32 mineurs. Les opérations de sauvetage et l'enquête se poursuivent suite à cette tragédie, selon les autorités du pays, rapporte Al Jazeera .

Il a été indiqué que l'accident s'est produit le 30 juillet dans la mine de charbon de Sorange, près de la ville de Quetta. Selon les premières informations, l'explosion aurait été causée par une accumulation de gaz méthane à l'intérieur de la mine.

Un responsable de l'autorité provinciale de gestion des catastrophes a déclaré que les secouristes avaient d'abord ramené à la surface les corps de 29 mineurs. Par la suite, les corps de trois autres travailleurs décédés ont été découverts à l'intérieur de la mine.

Bien que plus de 12 heures se soient écoulées depuis l'incident, les secouristes n'ont pas interrompu les recherches. Cependant, les responsables indiquent que la probabilité de retrouver des survivants est très faible.

Selon les données officielles, 36 mineurs travaillaient à l'intérieur de la mine au moment de l'explosion. En raison de la force de l'impact, deux mines situées à proximité ont également subi de graves dégâts.

Les experts notent que de telles tragédies se produisent fréquemment dans le secteur minier pakistanais, en particulier dans la province du Baloutchistan, en raison du non-respect total des exigences de sécurité. En particulier, l'insuffisance du système de ventilation, les lacunes dans les mécanismes de contrôle du gaz et le manque de mesures de sécurité au travail sont cités comme les principaux facteurs.

Malgré cela, des milliers d'habitants du Baloutchistan sont contraints de travailler dans l'industrie charbonnière comme source de subsistance, malgré de bas salaires et des risques élevés.