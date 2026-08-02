Denzel Dumfries s'exprime sur ses débuts avec le Real Madrid

Le défenseur néerlandais Denzel Dumfries a partagé ses impressions après son premier match sous le maillot du Real Madrid et a exprimé sa fierté de représenter le club royal. La rencontre amicale contre la Fiorentina, disputée au Worthersee Stadion à Klagenfurt en Autriche, a été le premier test du joueur dans sa nouvelle équipe, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, le joueur expérimenté a immédiatement été intégré dans le onze de départ par l'entraîneur principal José Mourinho après son transfert en provenance de l'Inter. Ce match a constitué une étape importante dans la préparation de l'équipe pour la nouvelle saison, permettant de tester la condition physique et tactique des joueurs.

Nouvelle position et exigences de l'entraîneur

Pendant le match, Denzel Dumfries a rempli un rôle légèrement différent de son poste habituel de latéral droit, participant aux expériences tactiques de l'entraîneur. Selon lui, bien que jouer dans ce nouveau rôle n'ait pas été facile, il est prêt à accomplir n'importe quelle tâche pour le bien de l'équipe.

Dans une interview accordée à Realmadrid TV, le footballeur a déclaré : « Je me suis bien senti et je suis fier de faire mes débuts avec le Real Madrid. Cela a été une expérience merveilleuse, et le moment est venu de travailler dur pour disputer encore plus de matchs. »

Potentiel de l'équipe et projets futurs

Actuellement, l'équipe effectue ses stages d'entraînement, ce qui permet aux nouvelles recrues d'améliorer leur entente avec les stars de l'équipe première. Dumfries a particulièrement souligné le haut potentiel technique de l'équipe.

« Nous ne sommes ensemble que depuis une semaine et il faudra un peu de temps pour trouver notre meilleure forme. La présaison est précisément faite pour cela. Il y a beaucoup de qualité dans l'équipe et nous attendons les prochains matchs avec impatience », a ajouté le footballeur néerlandais.