Présentation du Crussis e-Full 12.11 Pro X : un flagship à 12 000 euros

Une première remarquable a eu lieu sur le marché du vélo : selon ixbt.com, la société Crussis a présenté au grand public son nouveau VTT électrique haut de gamme. Baptisé e-Full 12.11 Pro X, ce modèle a immédiatement attiré l'attention grâce à ses technologies de pointe, ses composants parfaits et son prix élevé. Ce véhicule à deux roues suscite un vif intérêt non seulement auprès des passionnés de sport, mais aussi des amateurs de technologies haut de gamme modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La principale particularité du nouveau modèle réside dans son prix. Selon Ixbt.com, ce flagship coûte exactement 12 000 euros. Cela le place parmi les modèles de série les plus chers sur le marché des vélos électriques grand public modernes. Ce prix élevé s'explique par les matériaux de haute qualité du véhicule et ses solutions d'ingénierie de pointe.

Puissance et capacités techniques

Au centre du vélo se trouve un puissant moteur électrique DJI Avinox M2S, qui fournit un couple impressionnant allant jusqu'à 150 N·m en mode Boost. La batterie, base du système électrique, a une capacité de 800 Wh. Le fabricant affirme qu'à l'aide du chargeur rapide de 12 A inclus, il est possible de recharger la batterie jusqu'à 75 % en seulement une demi-heure.

En matière de contrôle et de confort, le fabricant a également respecté des normes élevées. Un écran OLED moderne est intégré au tube supérieur du cadre, permettant de suivre tous les indicateurs importants. Des boutons séparés sont également présents sur le guidon pour changer de mode. L'une des caractéristiques intéressantes du modèle est la présence d'un port USB Type-C d'une puissance maximale de 65 W, qui permet de recharger un smartphone ou un ordinateur portable en déplacement.

Composants haut de gamme

Le Crussis e-Full 12.11 Pro X est équipé des composants les plus avancés. En particulier, le véhicule dispose d'un système de suspension de haute qualité équipé d'une fourche Fox Podium Grip X2 Kashima et d'un amortisseur arrière Fox Float X Live Valve Neo Evol LV. Pour le système de freinage, des freins hydrauliques SRAM Maven Ultimate fiables ont été choisis. Contrairement à de nombreux modèles e-MTB modernes, ce vélo possède des roues avant et arrière de la même taille.

Le vélo est équipé de roues en fibre de carbone FSA Gradient i30 et de pneus Maxxis. La transmission est assurée par un système de vitesses électronique à 12 vitesses SRAM XX Eagle AXS T-Type. Selon des tests indépendants, le poids de ce vélo électrique en taille L est d'environ 22,3 kg, bien que le fabricant officiel n'ait pas encore annoncé les chiffres complets du poids.