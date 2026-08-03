Arsenal lance des négociations pour Mikel Arteta et le transfert de Vinicius Junior

·2·Sport
Arsenal lance des négociations pour Mikel Arteta et le transfert de Vinicius Junior

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a eu une discussion personnelle avec l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, devenant ainsi le principal favori dans la course au transfert du joueur. Selon Goal.com, des désaccords contractuels à Madrid ont ouvert la porte à un éventuel transfert en Premier League, mais les Gunners devront dépenser une somme record pour réaliser cette opération. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'avenir de Vinicius Junior reste incertain en raison de la situation autour de son contrat actuel. Bien que l'accord du joueur brésilien court jusqu'en 2027, des sources indiquent que s'il n'accepte pas une nouvelle offre, le Real Madrid serait prêt à le vendre lors du mercato estival pour éviter de le perdre gratuitement à l'expiration de son contrat.

Mikel Arteta et le plan à long terme du club

Selon le journal AS, Mikel Arteta a pris le processus de transfert en main et a directement expliqué la stratégie à long terme du club au joueur. Le technicien espagnol a en outre expliqué en détail l'importance du rôle de l'ailier dans une équipe qui ambitionne de devenir une force majeure en Europe.

Il est souligné que le projet d'Arsenal pour la saison 2026-2027 sera principalement construit autour de Vinicius Junior, qui se verra confier un rôle beaucoup plus central et de leader qu'au Real Madrid. Le journaliste espagnol Sergio Valentin a également confirmé ces négociations, déclarant sur les réseaux sociaux qu'Arteta avait expliqué au joueur son importance dans la croissance du club.

Valeur du transfert et réaction de José Mourinho

Cependant, le club merengue ne compte pas laisser partir sa star à bas prix. La direction des Los Blancos a fixé un prix de 150 millions d'euros (environ 128,4 millions de livres sterling) pour le joueur de 26 ans. Si ce transfert se réalise, il deviendra l'achat le plus cher de l'histoire de la Premier League, battant ainsi le précédent record.

Dans le contexte de cette agitation, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a également commenté la situation après le match amical contre la Fiorentina. Bien que le technicien portugais n'ait pas caché son inquiétude quant à un effectif incomplet, il a souligné qu'en dépit des rumeurs de transfert, il s'attend à ce que Vinicius rejoigne l'entraînement dans les prochains jours.

ArsenalVinicius JuniorMikel ArtetaReal MadridTransfert
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le FC Barcelone ferme catégoriquement la porte à un départ de Ferran Torres vers le club parisienLe FC Barcelone ferme catégoriquement la porte à un départ de Ferran Torres vers le club parisienAujourd'hui, 13:37Un ancien joueur du Real Madrid s'exprime sur le mercato et l'avenir de Vinicius JuniorUn ancien joueur du Real Madrid s'exprime sur le mercato et l'avenir de Vinicius JuniorAujourd'hui, 13:19Patrice Evra conseille à Manu Koné d'aller à Arsenal plutôt qu'à Manchester UnitedPatrice Evra conseille à Manu Koné d'aller à Arsenal plutôt qu'à Manchester UnitedAujourd'hui, 13:15Émile Heskey conseille à Manchester United de signer Enzo FernándezÉmile Heskey conseille à Manchester United de signer Enzo FernándezAujourd'hui, 12:30José Mourinho attend l'arrivée de Rodri au Real MadridJosé Mourinho attend l'arrivée de Rodri au Real MadridAujourd'hui, 12:11Antoine Semenyo exprime sa satisfaction concernant la tactique d'Enzo MarescaAntoine Semenyo exprime sa satisfaction concernant la tactique d'Enzo MarescaAujourd'hui, 12:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché