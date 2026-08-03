Arsenal lance des négociations pour Mikel Arteta et le transfert de Vinicius Junior

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a eu une discussion personnelle avec l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, devenant ainsi le principal favori dans la course au transfert du joueur. Selon Goal.com, des désaccords contractuels à Madrid ont ouvert la porte à un éventuel transfert en Premier League, mais les Gunners devront dépenser une somme record pour réaliser cette opération. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'avenir de Vinicius Junior reste incertain en raison de la situation autour de son contrat actuel. Bien que l'accord du joueur brésilien court jusqu'en 2027, des sources indiquent que s'il n'accepte pas une nouvelle offre, le Real Madrid serait prêt à le vendre lors du mercato estival pour éviter de le perdre gratuitement à l'expiration de son contrat.

Mikel Arteta et le plan à long terme du club

Selon le journal AS, Mikel Arteta a pris le processus de transfert en main et a directement expliqué la stratégie à long terme du club au joueur. Le technicien espagnol a en outre expliqué en détail l'importance du rôle de l'ailier dans une équipe qui ambitionne de devenir une force majeure en Europe.

Il est souligné que le projet d'Arsenal pour la saison 2026-2027 sera principalement construit autour de Vinicius Junior, qui se verra confier un rôle beaucoup plus central et de leader qu'au Real Madrid. Le journaliste espagnol Sergio Valentin a également confirmé ces négociations, déclarant sur les réseaux sociaux qu'Arteta avait expliqué au joueur son importance dans la croissance du club.

Valeur du transfert et réaction de José Mourinho

Cependant, le club merengue ne compte pas laisser partir sa star à bas prix. La direction des Los Blancos a fixé un prix de 150 millions d'euros (environ 128,4 millions de livres sterling) pour le joueur de 26 ans. Si ce transfert se réalise, il deviendra l'achat le plus cher de l'histoire de la Premier League, battant ainsi le précédent record.

Dans le contexte de cette agitation, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a également commenté la situation après le match amical contre la Fiorentina. Bien que le technicien portugais n'ait pas caché son inquiétude quant à un effectif incomplet, il a souligné qu'en dépit des rumeurs de transfert, il s'attend à ce que Vinicius rejoigne l'entraînement dans les prochains jours.