Le FC Barcelone ferme catégoriquement la porte à un départ de Ferran Torres vers le club parisien

Le club catalan du FC Barcelone a mis un terme catégorique aux rumeurs concernant l'avenir de son attaquant Ferran Torres. Selon les informations relayées par Mundo Deportivo, la direction de l'équipe a clairement fait savoir au Paris Saint-Germain qu'elle n'avait pas l'intention de vendre l'international espagnol lors du mercato estival. Cette décision revêt une importance capitale pour les plans du club en vue de la saison prochaine, rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, considère Torres comme l'un des joueurs clés de ses plans tactiques. Le technicien allemand voit en l'attaquant de 26 ans une partie intégrante du style de jeu de l'équipe pour la saison à venir. C'est pourquoi la direction du club a décidé de ne pas placer le joueur sur la liste des transferts et met tout en œuvre pour le conserver dans l'effectif.

Nouveau contrat et conditions financières

La confiance du club catalan envers le joueur ne se limite pas à de simples déclarations verbales. Une fois le mercato estival fermé, les dirigeants du club prévoient de rencontrer les représentants de Ferran Torres pour discuter de la signature d'un nouveau contrat. Fait intéressant, si cet accord est signé, le FC Barcelone devra verser environ huit millions d'euros supplémentaires à Manchester City, conformément à une clause incluse dans le contrat de transfert initial du joueur.

Ces dernières semaines, des informations avaient circulé selon lesquelles le club de la capitale française s'intéressait à l'attaquant et que le joueur lui-même souhaitait déménager à Paris. Cependant, le FC Barcelone est resté ferme sur ses positions, soulignant qu'aucune offre officielle du Paris Saint-Germain n'avait pu faire changer d'avis ses dirigeants. Les officiels du club ont confirmé une fois de plus que Torres restera pour l'instant sous les couleurs catalanes.

Autres plans pour l'attaque et vacances

Parallèlement, le FC Barcelone travaille à renforcer davantage sa ligne offensive à l'avenir. Le club a fait de la signature de l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, l'un de ses objectifs principaux. L'international argentin a également exprimé son désir de porter les couleurs du club catalan. Cependant, les négociations s'annoncent complexes dans la mesure où la direction de l'Atlético ne souhaite pas céder ses joueurs à l'un de ses principaux rivaux.

Pour l'instant, Ferran Torres s'abstient de commenter ces rumeurs. Ayant achevé la saison avec succès sous le maillot de la sélection espagnole, l'attaquant profite actuellement de vacances bien méritées. À l'instar des autres membres de la sélection espagnole, Torres devrait reprendre l'entraînement collectif avec son club à partir du 12 août. D'ici là, le statut du joueur demeure inchangé.