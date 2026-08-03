Andoni Iraola donne des nouvelles rassurantes sur l'état de Jeremie Frimpong

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Andoni Iraola donne des nouvelles rassurantes sur l'état de Jeremie Frimpong

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a dissipé les inquiétudes concernant la santé du défenseur Jeremie Frimpong, qui a dû quitter le terrain en raison d'une blessure lors d'un match amical. Lors de la rencontre contre Leeds United à Chicago, la sortie en boitant du joueur néerlandais avait inquiété les supporters du club, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Liverpool a disputé un match amical contre Leeds United dans le cadre de sa tournée de pré-saison aux États-Unis et s'est incliné sur le score de 2 à 4. À quinze minutes de la fin du temps réglementaire, l'ailier rapide Frimpong n'a pas pu continuer la partie et a été remplacé.

Les explications de l'entraîneur et les craintes de blessure

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur Andoni Iraola a souligné que ce changement était une simple mesure de précaution. Dans une interview accordée à LFCTV, le technicien s'est montré rassurant, affirmant que l'état du joueur n'est pas grave.

Selon Iraola, Jeremie a lui-même demandé à être remplacé et il s'agit simplement d'une fatigue musculaire. L'entraîneur a tenu à préciser que le joueur n'est pas blessé et que l'équipe ne perd pas un élément clé dans cette situation.

D'autres soucis d'effectif

La bonne nouvelle concernant Frimpong tombe à pic pour Liverpool, dont l'infirmerie est particulièrement active en cette période. Durant la préparation estivale, plusieurs joueurs majeurs ont subi des blessures à divers degrés ou s'entraînent en individuel.

Notamment, Joe Gomez s'est récemment blessé et devrait être éloigné des terrains pendant environ un mois. Cette situation restreint les options de rotation de l'entraîneur Andoni Iraola lors de la tournée aux États-Unis.

Futurs projets et préparation estivale

Par ailleurs, d'autres membres de l'équipe, comme Giovanni Leoni et Stefan Bajčetić, poursuivent leur longue convalescence. Quant à la nouvelle recrue du club, Jérémy Jacquet, elle est gérée avec beaucoup de précautions et le staff technique ne brusque pas l'intégration du défenseur français au rythme de la Premier League.

Malgré la défaite face à Leeds United, Andoni Iraola s'est dit satisfait du stage en Amérique du Nord. Il a souligné avoir pris conscience de la dimension globale du club et s'est engagé à corriger toutes les lacunes avant le début de la saison.

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Jahongir Tursunov
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