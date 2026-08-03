Une chanteuse qui se prend pour un cheval fascine des millions de personnes

Devenue célèbre sur les réseaux sociaux grâce à son image unique, Horsegirl la chanteuse, qui se produit sous ce pseudonyme, est à nouveau au centre des discussions. Sa particularité la plus étrange est que l'artiste apparaît dans presque toutes ses prestations et interviews avec un masque de cheval.

Selon les informations, la chanteuse née en Allemagne ne montre presque jamais son vrai visage au public. Elle n'a pas encore fourni d'explication claire sur les raisons pour lesquelles elle a choisi précisément l'image du cheval.

Cependant, dans l'une de ses interviews, elle a déclaré de manière humoristique qu'elle était « Sun Shine » née cheval dans une ferme nommée. Récemment, BBC Sounds, lors d'un entretien accordé à ce média, elle a fait une apparition encore plus surprenante. Répondant à certaines questions non pas en langage humain, mais en imitant le hennissement des chevaux, la chanteuse a même affirmé : « J'ai appris la langue des chevaux ».