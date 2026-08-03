Au Japon, les hommes autorisés à venir au travail en short

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Au Japon, les hommes autorisés à venir au travail en short

À Tokyo, au Japon, les règles vestimentaires ont été assouplies dans certains bureaux en raison de la chaleur estivale. Désormais, les hommes peuvent venir travailler en t-shirt, chaussures de sport et short au lieu de porter le costume traditionnel.

Cette initiative a été mise en place principalement pour offrir de meilleures conditions aux employés et économiser l’électricité en réduisant l’utilisation de la climatisation. Toutefois, les nouvelles règles ne font pas l’unanimité.

Certaines employées estiment injuste que les hommes soient autorisés à porter des shorts tandis que certaines exigences vestimentaires traditionnelles restent en vigueur pour les femmes.

Par ailleurs, les jambes découvertes et les poils des jambes des hommes sont devenus un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont commencé à qualifier cette situation, avec humour, de « sunehara », c’est-à-dire de « harcèlement par les poils des jambes ».

Fait intéressant, certains hommes ayant commencé à venir travailler en short auraient recours à l’épilation des jambes, voire à l’épilation laser, afin de ne pas mettre leurs collègues mal à l’aise.

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Charos
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