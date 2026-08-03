Le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah va rejoindre Como

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Le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah va rejoindre Como

Le club londonien de Chelsea a trouvé un accord verbal pour vendre son défenseur formé au club, Trevoh Chalobah, à Como, en Italie. Selon The Sun, ce transfert pourrait devenir l’une des opérations majeures du mercato estival et mettre fin à la longue aventure du joueur anglais dans l’ouest de Londres. Goal.com rapporte cette information.

Les deux parties sont parvenues à un accord complet sur le montant du transfert. Como versera 30 millions d’euros garantis pour le défenseur central anglais. Le contrat prévoit également jusqu’à 6 millions d’euros de bonus ainsi qu’un pourcentage sur une future revente. Cette offre, dont la valeur totale pourrait atteindre 36 millions d’euros, répond pleinement aux exigences initiales de la direction de Chelsea.

L’intérêt personnel de Cesc Fàbregas

La légende du milieu de terrain Cesc Fàbregas, qui dirige le club italien, a été l’un des principaux artisans de ce transfert. Il souhaitait ardemment recruter un joueur expérimenté capable de renforcer la défense de son équipe et de contribuer à la construction depuis l’arrière. Les qualités techniques de Chalobah ont attiré l’attention de l’entraîneur, car elles correspondent parfaitement au style de jeu de Como.

Le projet structuré du club de Serie A et l’intérêt personnel de son entraîneur ont également fortement influencé le joueur. Malgré l’intérêt de clubs de Premier League et d’autres équipes européennes, Trevoh Chalobah a privilégié le projet du club italien. Le défenseur souhaite devenir un titulaire régulier dans l’un des cinq grands championnats européens.

Les détails de l’accord et les prochaines étapes

Après l’intensification des négociations, les derniers obstacles entre les deux clubs ont été levés. En réalité, les conditions du contrat personnel entre Trevoh Chalobah et Como avaient déjà été convenues plusieurs semaines auparavant. Dès que les questions financières entre les clubs ont été réglées, tous les blocages liés à la finalisation de l’accord ont disparu.

Le défenseur de 26 ans devrait désormais se rendre en Italie puis passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec sa nouvelle équipe, une fois le transfert officialisé. Après avoir évolué à Chelsea depuis ses années de formation, son arrivée en Serie A ouvrira un nouveau chapitre de sa carrière.

ChelseaComoTrevoh ChalobahCesc FàbregasSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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