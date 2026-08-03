Manchester City veut recruter Pedro Neto

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Manchester City veut recruter Pedro Neto

Selon The Sun, Manchester City a entamé des démarches pour recruter l’ailier de Chelsea Pedro Neto. Cette initiative viendrait du nouvel entraîneur de l’équipe, Enzo Maresca, qui souhaiterait retrouver son ancien joueur à Manchester. Cette opération devrait constituer l’une des premières grandes étapes du technicien pour façonner l’effectif selon ses idées. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Rappelons qu’Enzo Maresca a été nommé entraîneur de Manchester City le 29 juin de cette année, en remplacement de Pep Guardiola. Le club a signé un contrat de trois ans avec le technicien italien et a versé environ 17 millions de livres sterling à Chelsea en compensation. Maresca a désormais fait du recrutement de l’international portugais de 26 ans, issu de son ancien club, une priorité pour l’Etihad Stadium.

Concurrence pour le transfert et exigences financières

Manchester City n’est toutefois pas le seul prétendant dans la course à l’ailier portugais. Selon Goal.com, l’AC Milan a également fait de Pedro Neto sa principale cible sur le marché des transferts. Le club milanais voit en lui un remplaçant idéal pour Rafael Leão, dont l’avenir reste incertain. Malgré cela, les ressources financières du club anglais pourraient constituer un sérieux obstacle aux plans du pensionnaire de Serie A.

Chelsea n’a pas l’intention de laisser partir facilement son joueur vedette. Le club de l’ouest de Londres considère Neto comme un élément important de son projet à long terme. Afin de refroidir les prétendants et d’empêcher son départ, le club a fixé le prix du joueur à 70 millions de livres sterling. La direction a clairement indiqué qu’elle n’examinerait aucune offre inférieure durant le mercato estival.

Fair-play financier et intentions du joueur

La situation financière de Chelsea pourrait néanmoins contraindre le club à revoir sa position. Après avoir recruté Morgan Rogers à Aston Villa pour 117 millions de livres sterling, l’équipe pourrait devoir vendre certains joueurs afin de respecter les règles financières et d’équilibrer son budget. Cette situation pourrait ouvrir la porte à Manchester City et aux autres prétendants.

Selon Goal.com, le joueur est lui aussi conscient de l’intérêt des grands clubs européens et étudie ses options. Bien que son agent Jorge Mendes ait également exploré la possibilité d’un transfert à Al-Hilal, en Arabie saoudite, Pedro Neto souhaiterait rester en Europe au sommet de sa carrière.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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