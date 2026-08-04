Nauru, situé dans le Pacifique et connu comme l’un des pays les moins peuplés au monde, a officiellement changé de nom. Désormais, le pays est connu sur la scène internationale sous le nom de République de Naoyero a rapporté Associated Press Cette agence de presse a diffusé l’information.

Selon les informations disponibles, le nouveau nom a été adapté au nom historique du pays dans sa langue locale ainsi qu’à sa prononciation originale. À cette occasion, le code international du pays sera également modifié. L’ancien code NRU sera désormais remplacé par le code NRO Par ailleurs, les habitants du pays ne seront plus appelés « Nauruans », mais dey-Naoyero Le président David Adeang a déclaré que ce changement contribuerait à mieux refléter le riche patrimoine historique du pays, sa langue nationale et l’identité de son peuple. Le chef de l’État avait soumis cette initiative au Parlement au début de l’année. Par la suite, les amendements constitutionnels correspondants ont été approuvés par les députés au terme d’un processus de vote en deux étapes.

Selon un communiqué officiel du gouvernement, le nom « Nauru » avait été utilisé auparavant sur la scène internationale parce qu’il était plus facile à prononcer pour les étrangers. Toutefois, « Naoyero » est le nom originel, historique et traditionnel du pays. C’est pourquoi les autorités ont décidé de rétablir ce nom comme véritable symbole national de l’État.

Avec près de 12 000 habitants, Naoyero se classe au troisième rang mondial des pays les moins peuplés, derrière seulement le Vatican et Tuvalu. Le pays a obtenu son indépendance en 1968. Après avoir autrefois engrangé d’importants revenus grâce à l’extraction de phosphate, l’État a connu ces dernières années une grave crise économique en raison de l’épuisement de ses réserves naturelles.

Aujourd’hui, Naoyero est considéré comme l’un des pays qui ressentent le plus fortement les effets du changement climatique. La montée continue du niveau de la mer constitue une menace sérieuse pour cet État insulaire. C’est pourquoi le gouvernement accorde une attention particulière à l’attraction d’investissements étrangers afin de protéger les infrastructures côtières, de déplacer la population vers des zones sûres et de s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Selon les autorités, le changement de nom du pays ouvrira pour Naoyero « une nouvelle étape de fierté nationale ». Le gouvernement a également appelé les différents pays du monde et les organisations internationales à reconnaître officiellement le nouveau nom.

Il s’est avéré que l’Organisation des Nations unies, ainsi que les représentations diplomatiques de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis et de la Chine dans la région, ont commencé à enregistrer le nom du pays comme Naoyero dans leurs sources officielles.

Il convient de rappeler que le processus avait commencé le 29 janvier de cette année, lorsque le président David Adeang avait soumis au Parlement les amendements constitutionnels relatifs au changement de nom du pays. Le 12 mai, le Parlement a ensuite approuvé ces changements. En juin, le gouvernement de Nauru a adressé une demande officielle à l’Organisation des Nations unies afin d’obtenir la reconnaissance internationale du nouveau nom. Le nom de Naoyero a ensuite été intégré à la base de données officielle de l’ONU.

Le drapeau de Nauru flotte au bord de la mer.