Randal Kolo Muani quitte Paris et signe avec la Juventus jusqu'en 2031

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Randal Kolo Muani quitte Paris et signe avec la Juventus jusqu'en 2031

L'attaquant de l'équipe de France Randal Kolo Muani a mis fin à sa période difficile au Paris Saint-Germain et a été transféré définitivement à la Juventus. Selon Goal.com, le joueur de 27 ans a signé un contrat longue durée avec le club turinois jusqu'en 2031, pour un montant de 50 millions d'euros. Goal.com rapporte .

Ce transfert met fin à la période infructueuse de l'attaquant en France ainsi qu'à deux saisons consécutives en prêt. Écarté des plans de l'entraîneur parisien Luis Enrique et prêté à Tottenham en Angleterre, le joueur souhaitait absolument poursuivre sa carrière en Serie A.

Un passé réussi à Turin et de nouveaux objectifs

Turin n'est pas une ville inconnue pour Kolo Muani. Lors de la seconde moitié de la saison 2024-2025, il avait joué en prêt à la Juventus, inscrivant 10 buts et délivrant 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses performances remarquables en Italie ont été déterminantes dans son retour au club.

Cependant, après son retour à Paris, le joueur n'ayant pas réussi à gagner la confiance de son entraîneur, il a rejoint Tottenham. Il n'a toutefois inscrit que 5 buts et délivré 4 passes décisives avec le club londonien, sans parvenir à afficher une régularité suffisante pour marquer les esprits des supporters.

Les émotions du joueur et ses projets d'avenir

Après avoir signé un contrat de cinq ans avec la Juventus, Kolo Muani n'a pas caché sa satisfaction d'avoir tourné la page de sa période difficile au Paris Saint-Germain et a déclaré ressentir un grand soulagement après la conclusion du transfert.

«Enfin, je peux souffler», a déclaré le joueur. «J'ai attendu longtemps de venir ici et ce moment est arrivé. Cette histoire n'est pas encore terminée, je voulais la mener à son terme. C'est pourquoi j'ai tout fait pour revenir. Nous allons continuer cette belle histoire».

Avec ce transfert, la Juventus entend renforcer davantage son secteur offensif. Kolo Muani devrait désormais apporter la régularité qui lui a manqué lors de ses précédents prêts et devenir l'un des éléments clés du dispositif tactique du club turinois.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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