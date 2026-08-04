Bubista rejoint le RS Berkane : une nouvelle ère commence-t-elle au Cap-Vert ?

Bubista, qui a qualifié pour la première fois de son histoire le Cap-Vert pour la Coupe du monde, ouvre une nouvelle page de sa carrière. Le club marocain du RS Berkane a nommé cet entraîneur de 56 ans au poste d’entraîneur principal.

Une précision importante s’impose toutefois : bien que sa nomination au club ait été officiellement confirmée, la Fédération cap-verdienne de football n’a pas encore annoncé séparément le départ de Bubista de la sélection. Selon Reuters, il devrait quitter son poste dans les prochains jours.

Le héros du Mondial va désormais travailler au Maroc

Le club marocain a annoncé la nomination au RS Berkane de Bubista, de son nom complet Pedro Leitão Brito. La durée du contrat et ses conditions financières n’ont pas encore été dévoilées.

La possibilité qu’il poursuive simultanément son travail en club et en sélection avait d’abord été évoquée. Cependant, selon les dernières informations, il pourrait se consacrer entièrement à son nouveau projet à Berkane et quitter la sélection cap-verdienne.

Cette décision suscite un grand intérêt dans le monde du football. Bubista retourne en effet au football de club seulement un mois après le plus grand succès de sa carrière avec la sélection.

Une histoire historique commencée il y a six ans

Bubista a pris les commandes de la sélection cap-verdienne en janvier 2020. La Fédération l’a présenté comme son nouvel entraîneur le 28 janvier, tandis que son mandat officiel a débuté le 29 janvier.

Auparavant, Bubista avait été capitaine de la sélection et défendu les couleurs de son pays pendant 11 ans. Il a ensuite travaillé comme entraîneur adjoint de l’équipe nationale, ce qui lui a permis de bien connaître les ressources du football cap-verdien.

En six ans, l’entraîneur a inculqué à l’équipe les principes fondamentaux suivants :

la discipline tactique ;

ne pas craindre le nom de l’adversaire ;

l’unité collective ;

réunir les joueurs locaux et ceux de la diaspora ;

montrer l’identité propre du pays dans le football.

Cette approche a transformé cet État insulaire d’environ un demi-million d’habitants en l’une des plus grandes sensations du football mondial.

Un premier Mondial et des résultats inattendus

Sous la direction de Bubista, le Cap-Vert s’est qualifié pour la première Coupe du monde de son histoire. Après ce succès, l’entraîneur a été désigné meilleur entraîneur africain de l’année 2025.

Lors du Mondial 2026, l’équipe a été placée dans le même groupe que l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite Les débutants ont d’abord obtenu un nul 0-0 contre l’Espagne, l’une des meilleures équipes européennes.

Lors du match suivant, le Cap-Vert a fait match nul 2-2 contre l’Uruguay, double champion du monde. L’équipe a montré deux fois sa capacité à réagir et conservé ses chances de sortir du groupe.

L’Arabie saouditea également fait match nul 0-0 lors de la dernière rencontre. Après trois nuls, l’équipe de Bubista a terminé deuxième du groupe et atteint les seizièmes de finale dès sa première participation au Mondial.

Phase Adversaire Résultat Phase de groupes Espagne 0-0 Phase de groupes Uruguay 2-2 Phase de groupes Arabie saoudite 0-0 Seizièmes de finale Argentine 2-3

Le match contre l’Argentine a renforcé son héritage

En phase à élimination directe, le Cap-Vert a affronté l’Argentine, championne du monde en titre. Beaucoup s’attendaient à un match à sens unique, mais les joueurs de Bubista ont préparé une nouvelle surprise au monde du football.

Malgré deux déficits au score, le Cap-Vert est revenu deux fois à hauteur. Deroy Duarte a marqué en seconde période, puis Sidney Lopes Cabral a inscrit un superbe but en prolongation.

Le sort de la rencontre s’est joué à la 111e minute. Après un corner tiré par Lionel Messi, Diney Borges a marqué contre son camp et l’Argentine s’est imposée 3-2.

Malgré sa défaite, le Cap-Vert a quitté le Mondial en héros. L’équipe a tenu tête au champion du monde pendant 120 minutes et perdu ses chances à quelques minutes d’une séance de tirs au but.

Après la rencontre, Bubista a déclaré être plus fier de la manière dont son équipe avait représenté dignement le pays et montré son identité footballistique que du résultat.

Pourquoi le RS Berkane ?

Le RS Berkane est devenu ces dernières années l’un des clubs les plus réguliers du football marocain et africain. L’équipe a remporté le championnat national en 2025, avant de terminer deuxième la saison suivante.

La saison dernière, le club a atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF et participera encore à la principale compétition interclubs du continent lors de la nouvelle saison.

La mission de Bubista ne se limitera pas à remporter le championnat national. Il devra :

préparer l’équipe pour la Ligue des champions de la CAF ;

tirer le meilleur parti de l’effectif actuel ;

construire une équipe capable de résister à la pression internationale ;

ramener Berkane dans la course au titre marocain

telles sont les attentes placées en lui.

La discipline tactique montrée contre l’Espagne, l’Uruguay et l’Argentine au Mondial a prouvé qu’il était l’entraîneur idéal pour ce type de mission.

La Fédération voulait le conserver jusqu’en 2030

Le départ de Bubista pourrait placer la Fédération cap-verdienne de football dans une situation inattendue. Après le Mondial, son président, Mário Semedo, avait déclaré que le contrat de l’entraîneur avait été prolongé avant la compétition et que la Fédération comptait encore sur lui pour viser la Coupe du monde 2030.

Cependant, ce succès a fortement augmenté la valeur de Bubista sur le marché international. Après ses résultats au Mondial, il était naturel que des clubs capables de lui offrir de meilleures conditions financières et sportives manifestent leur intérêt.

La Fédération doit désormais résoudre deux problèmes principaux :

officialiser le départ de Bubista ; trouver un successeur capable de préserver le système qu’il a construit.

Si le nouvel entraîneur impose un style totalement différent, l’équilibre collectif bâti en six ans pourrait être perturbé. Pour la Fédération, un technicien capable de poursuivre la philosophie existante sera donc plus important qu’un nom prestigieux.

Quelle équipe Bubista laisse-t-il derrière lui ?

L’entraîneur n’a pas seulement qualifié le Cap-Vert pour le Mondial. Il a donné à la sélection la conviction qu’elle pouvait croire en ses propres forces.

Sous l’ère Bubista, les joueurs ne se sont pas contentés de défendre bas contre les grandes équipes. Ils ont su presser haut lorsque cela était nécessaire, organiser des transitions rapides et rester fidèles à leur plan de jeu même après avoir concédé un but.

Son principal héritage se résume ainsi :

Domaine Résultat Exploit historique Première Coupe du monde Résultat au Mondial Seizièmes de finale Identité de l’équipe Un football discipliné et sans peur Politique de recrutement Réunir les joueurs locaux et ceux de la diaspora Réputation internationale Des performances dignes contre l’Espagne, l’Uruguay et l’Argentine

Le prochain entraîneur héritera d’une équipe prête. Mais sa tâche la plus difficile ne sera pas de répéter les résultats, plutôt de préserver la confiance et l’unité créées par Bubista.

Son départ est-il confirmé ?

À ce stade, il faut distinguer deux événements :

la nomination de Bubista comme entraîneur principal du RS Berkane — officiellement confirmée ;

son départ de la sélection cap-verdienne — attendu, mais aucune annonce officielle distincte de la Fédération n’a encore été publiée.

Il est donc plus exact de dire pour l’instant que « Bubista a été nommé en club et que son aventure avec la sélection touche à sa fin », plutôt que d’affirmer catégoriquement qu’il a officiellement quitté l’équipe nationale.

Une ère touche à sa fin au Cap-Vert

Lorsque Bubista a pris l’équipe en main en 2020, voir le Cap-Vert se qualifier pour le Mondial semblait être un rêve immense. Six ans plus tard, il a non seulement emmené le pays en Coupe du monde, mais aussi créé une équipe capable de tenir tête à l’Argentine jusqu’en prolongation.

L’entraîneur doit désormais faire ses preuves en club. Au RS Berkane, des résultats et des trophées seront exigés de lui immédiatement.

Pour le Cap-Vert, une question encore plus importante demeure : la sélection conservera-t-elle son niveau au Mondial après le départ de l’entraîneur qui a écrit son histoire, ou devra-t-elle reconstruire une nouvelle ère ?

Selon vous, le Cap-Vert peut-il conserver son niveau du Mondial après Bubista ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les supporters de football.