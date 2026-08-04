Une explosion nucléaire proposée pour fragmenter un astéroïde

Une nouvelle méthode pour neutraliser les gros astéroïdes susceptibles de menacer la Terre a été proposée. Des scientifiques chinois ont étudié la possibilité de modifier la trajectoire ou de fragmenter un astéroïde d’environ 100 mètres de diamètre à l’aide d’un dispositif nucléaire. The Independent a rapporté cette information.

Des chercheurs de l’Académie chinoise des technologies des lanceurs ont testé différents scénarios par modélisation informatique. Selon leurs conclusions, créer d’abord un cratère plus profond à la surface de l’astéroïde, puis y placer le dispositif, pourrait accroître l’efficacité de l’explosion.

Les calculs montrent qu’une explosion nucléaire déclenchée à environ 30 mètres sous la surface de l’astéroïde serait bien plus efficace pour modifier sa trajectoire qu’une explosion moins profonde. L’étude a également examiné la possibilité de fragmenter un astéroïde d’environ 100 mètres de diamètre en utilisant 200 dispositifs d’une puissance équivalente à celle de la bombe d’Hiroshima.

Selon les scientifiques, une telle technologie pourrait revêtir une grande importance lorsqu’un astéroïde dangereux pour la Terre s’approche à brève échéance. Dans certaines situations, il pourrait en effet ne pas rester suffisamment de temps pour dévier l’astéroïde vers une trajectoire sûre au moyen d’autres méthodes.

D’autres expériences pratiques de défense planétaire ont également été menées. Par exemple, lors de la mission DART de la NASA en 2022, un engin spatial a percuté un astéroïde et réussi à modifier son orbite.

Les chercheurs soulignent toutefois que la méthode nucléaire reste pour l’instant une approche théorique au stade de la modélisation. Cette nouvelle étude pourrait contribuer à perfectionner les technologies destinées à protéger la Terre contre les gros corps célestes susceptibles de la menacer à l’avenir.