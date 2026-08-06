Bruno Guimarães devrait quitter Newcastle pour Arsenal

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Bruno Guimarães devrait quitter Newcastle pour Arsenal

Le club d’Arsenal, champion en titre de la Premier League anglaise, est proche de recruter le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães afin de renforcer son effectif. Le montant du transfert devrait s’élever à environ 75 millions de livres sterling (101 millions de dollars), et cet accord suscite déjà un grand intérêt dans le monde du football. Goal.com rapporte cette information.

Selon Goal.com, l’ancienne star de Newcastle United, Chris Waddle, a expliqué en détail les raisons de ce transfert potentiel lors d’un entretien réalisé en partenariat avec BetBrain. D’après Waddle, l’attrait du club londonien, la possibilité de lutter pour des trophées et les conditions financières ont joué un rôle décisif dans le choix du joueur de 28 ans.

Les changements à Newcastle et la décision de partir

Bruno Guimarães avait rejoint St James’ Park lors du mercato hivernal 2022. En quatre ans et demi, il a disputé 195 matchs avec l’équipe et a même porté le brassard de capitaine. En 2025, il a remporté la League Cup et s’est imposé comme le leader des Magpies en Ligue des champions.

Cependant, de profonds changements sont en cours au sein du club du Tyneside en 2026. Anthony Gordon et Sandro Tonali ont quitté l’équipe contre d’importantes indemnités de transfert, tandis que l’entraîneur Eddie Howe a également quitté son poste. Alors que les fondations du club commencent à se fissurer, Guimarães semble lui aussi vouloir faire partie de cette vague de départs.

Les principales raisons du transfert

Chris Waddle a souligné que plusieurs facteurs importants avaient fait évoluer la position du joueur. Le premier est la possibilité de remporter le titre de Premier League, la Ligue des champions et d’autres trophées prestigieux.

  • La possibilité de gagner la Premier League anglaise et la Ligue des champions
  • Le confort de Londres et la facilité accrue des vols vers le Brésil
  • Un nouveau contrat nettement plus avantageux sur le plan financier
  • Les incertitudes concernant l’avenir à Newcastle

Waddle a également ajouté que le joueur bénéficierait davantage de cette opération sur le plan financier. À 28 ans, bientôt 29, il peut encore évoluer au plus haut niveau pendant deux ou trois ans. En outre, les déplacements entre Londres et l’équipe nationale brésilienne sont beaucoup plus pratiques qu’au départ de Newcastle, ce qui constitue un autre facteur important.

En conclusion, Guimarães, constatant l’incertitude entourant l’avenir de Newcastle, n’a pas pu refuser une offre d’un grand club comme Arsenal. Le joueur se prépare désormais à franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière.

Bruno GuimarãesArsenalNewcastleTransfertPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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