João Pedro réagit au transfert de Danny Welbeck à Chelsea

L’attaquant de Chelsea João Pedro a souligné que l’arrivée du nouveau coéquipier Danny Welbeck à Stamford Bridge constituait un événement important pour sa carrière et pour toute l’équipe. Le Brésilien a reconnu en lui l’un de ses mentors et s’est souvenu de l’aide considérable que l’attaquant expérimenté lui avait apportée dans son adaptation au football anglais. Ce transfert devrait apporter de l’expérience et de la stabilité au secteur offensif de l’équipe entraînée par Xabi Alonso. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au site officiel de Chelsea, João Pedro a expliqué qu’il avait désormais la chance d’évoluer pour la troisième fois aux côtés de Danny Welbeck. Ils avaient auparavant joué ensemble à Watford et à Brighton. Pedro a notamment souligné qu’à son arrivée en Angleterre, il ne parlait pas anglais et que Welbeck l’avait aidé à tous les niveaux, favorisant ainsi son développement.

L’arrivée d’un attaquant expérimenté

Âgé de 35 ans, Danny Welbeck avait inscrit 13 buts avec Brighton la saison dernière. Chelsea a déboursé environ 7 millions de livres sterling pour le recruter, et les deux parties ont signé un contrat de deux ans. L’arrivée de ce joueur expérimenté jouera un rôle important dans l’apport de leadership, sur le terrain comme dans le vestiaire, à la jeune équipe dirigée par Xabi Alonso.

L’adaptation au nouvel environnement collectif a déjà commencé. Mercredi, lors d’un match amical de présaison contre la Juventus, Welbeck et Pedro ont été titularisés et ont pu tester leurs automatismes. Malgré la défaite 0-1, le staff technique a tiré des conclusions positives de la prestation des deux joueurs.

Un accueil chaleureux au sein de l’équipe

Le milieu de terrain Moisés Caicedo, qui avait lui aussi rejoint Chelsea en provenance de Brighton, n’a pas caché sa joie après le transfert de Welbeck. Il a expliqué que retrouver l’attaquant expérimenté dans la même équipe lui avait donné beaucoup d’enthousiasme, rappelant qu’il avait lui aussi reçu une aide précieuse de Welbeck à son arrivée à Brighton. L’accueil chaleureux réservé au nouveau joueur par les cadres de l’équipe témoigne de la cohésion de l’équipe de Xabi Alonso pendant la préparation de présaison.