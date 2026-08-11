Lava présente le smartphone Smart 4 abordable et robuste

La société indienne Lava a officiellement présenté le smartphone abordable Smart 4, conçu pour les tâches quotidiennes simples. Selon ixbt.com, le nouvel appareil attire l’attention non seulement par son prix sur le marché international et ses fonctionnalités compactes, mais surtout par sa protection de niveau militaire. Ixbt.com en fait état .

Caractéristiques techniques et performances

Le smartphone fonctionne sous Android Go , un système d’exploitation optimisé pour les applications légères. Il est équipé d’un processeur octocœur Unisoc SC9863A cadencé jusqu’à 1,6 GHz et d’un accélérateur graphique IMG8322. L’appareil dispose de 3 GB de RAM et de 32 GB de stockage interne.

Pour éviter que les utilisateurs ne manquent d’espace, la capacité de stockage peut être étendue jusqu’à 512 GB à l’aide de cartes microSD. Ces caractéristiques montrent que l’appareil n’est pas destiné aux jeux exigeants, mais plutôt aux appels, aux messageries et aux tâches quotidiennes simples.

Caractéristiques de l’écran et du design

Le modèle est doté d’un écran LCD de 6,56 pouces affichant une résolution de 960 × 540 pixels. Pour un appareil de ce segment de prix, il offre un avantage rare : l’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui rend les mouvements plus fluides.

Malgré son positionnement économique, le Lava Smart 4 bénéficie de plusieurs fonctions pratiques appréciées des utilisateurs modernes. Il intègre notamment un scanner sur le côté du boîtier, destiné à assurer la sécurité de son propriétaire.

Prise audio 3,5 mm et radio FM disponibles

Recharge via un port USB Type-C

Prise en charge de deux cartes SIM et des réseaux 4G VoLTE

Modules Wi-Fi, Bluetooth 4.2 et GPS intégrés

Autonomie et durabilité

L’un des principaux atouts de l’appareil est sa batterie d’une capacité de 5000 mAh. Une telle capacité lui permet de conserver son autonomie longtemps, mais la puissance de recharge est limitée à 10 W afin de maintenir un prix bas.

L’appareil photo principal de 8 MP est accompagné d’un flash LED, tandis que la caméra frontale offre une résolution de 5 MP. Surtout, l’appareil est certifié conforme à la norme militaire MIL-STD-810H, confirmant la résistance de son boîtier aux agressions extérieures et aux chocs.

Pour l’instant, cet appareil mobile est commercialisé sur le marché indien au prix de seulement 90 dollars américains. Il devient ainsi l’une des options les moins chères et les plus robustes.