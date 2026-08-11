Real Madrid exprime sa solidarité après le séisme en Colombie

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Real Madrid exprime sa solidarité après le séisme en Colombie

Le club espagnol Real Madrid a publié lundi un communiqué officiel de solidarité envers le peuple colombien après le puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé le pays. Selon Goal.com, le club royal, l’une des équipes les plus prestigieuses d’Europe, a adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes et apporté son soutien moral à tous les Colombiens dans cette période difficile. Goal.com rapporte .

La catastrophe naturelle majeure survenue lundi à l’aube a gravement endommagé les infrastructures de plusieurs régions clés du pays, notamment dans les villes de Manizales, Cali et Pereira. À la suite de ce drame, la direction et le conseil d’administration de Real Madrid ont rapidement réagi, priant pour la sécurité des victimes de cette tragédie en Amérique du Sud et exprimant leur profonde compassion.

Dans un communiqué publié sur les canaux médiatiques officiels du club, on pouvait lire : “Le Real Madrid, son président et son conseil d’administration expriment leurs condoléances aux familles des personnes décédées ainsi qu’à tout le peuple colombien après le séisme qui a frappé ce pays bien-aimé au cours des dernières heures”.

“Au nom du Real Madrid, nous exprimons notre solidarité et adressons notre affection à toutes les personnes touchées, en leur souhaitant un prompt rétablissement”, indique le communiqué du club. Ce soutien international a constitué un encouragement moral important pour la société colombienne, plongée dans cette tragédie.

Évolutions dans le sport et reports des matches

Le régime d’état d’urgence national instauré en Colombie a paralysé plusieurs secteurs du pays, dont l’industrie sportive. En particulier, l’instance dirigeante du football colombien, la Dimayor, a été contrainte de reporter de 24 heures tous les matches des championnats nationaux afin de se concentrer sur les opérations de secours et d’évaluer l’état des stades dans les zones touchées par la catastrophe.

Les matches nationaux reportés devraient être reprogrammés progressivement mardi et mercredi. Toutefois, la reprise dépend directement d’inspections de sécurité rigoureuses des infrastructures des stades et du rétablissement des liaisons de transport nécessaires.

La Dimayor poursuit actuellement sa coopération étroite avec les services d’urgence nationaux et ses 36 clubs membres. Les responsables prévoient de prendre une décision définitive concernant le calendrier à long terme uniquement après la conclusion de toutes les inspections.

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Jahongir Tursunov
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