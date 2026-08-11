Le nombre d’utilisateurs de l’application Gemini de Google dépasse 1 milliard

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Le nombre d’utilisateurs de l’application Gemini de Google dépasse 1 milliard

À une époque où les technologies d’intelligence artificielle gagnent en popularité à une vitesse sans précédent dans le monde, Google a franchi une nouvelle étape importante. Selon ixbt.com, le PDG de l’entreprise, Sundar Pichai, a annoncé sur sa page du réseau social X que le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de l’application Gemini avait largement dépassé le seuil de 1 milliard, faisant de celle-ci l’un des produits à la croissance la plus rapide de l’histoire de l’entreprise. Techcrunch.com rapporte cette information.

Cette étape spectaculaire a fait de Gemini le dixième produit de l’écosystème technologique de Google à compter plus d’un milliard d’utilisateurs. Ce rythme de croissance soutenu montre que Gemini reste au coude à coude avec le service ChatGPT de la société OpenAI, son principal concurrent. Rappelons que ChatGPT avait lui aussi atteint le même nombre d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels en juin de cette année.

La stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle auprès du grand public

Google déploie progressivement ses capacités d’intelligence artificielle dans tous ses produits clés, notamment Search, Workspace et Android. En particulier, la fonction AI Mode du moteur de recherche a remporté un grand succès en touchant plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Toutefois, les dernières statistiques citées par Sundar Pichai concernent uniquement les performances de l’application Gemini autonome, et non les utilisateurs d’autres canaux.

L’entreprise ne se contente pas d’augmenter le nombre de ses utilisateurs : elle présente aussi régulièrement de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités. Parmi eux figure Gemini 3.5 Flash, conçu pour écrire du code et accomplir les tâches d’agents autonomes d’intelligence artificielle. Ces nouveautés élargissent encore les possibilités de la plateforme.

Habitudes d’utilisation et projets futurs

Selon des données intéressantes publiées par Google, plus de 35 % des utilisateurs préfèrent dialoguer directement avec l’assistant à l’aide de la fonction vocale, plutôt que de se limiter à la recherche textuelle. Gemini est également capable de générer aujourd’hui plus de 150 millions d’images par jour. Fait intéressant, la croissance de l’application ne se limite pas aux produits Google : elle compte aussi plus de 100 millions d’utilisateurs actifs sur le système d’exploitation iOS.

Ce chiffre record a été atteint au moment de la publication des résultats financiers de l’entreprise pour le deuxième trimestre 2026. Le rapport soulignait que le nombre d’utilisateurs mensuels avait dépassé 950 millions et que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens avait triplé par rapport à l’année précédente. Selon les spécialistes, la présentation de nouvelles fonctionnalités Gemini pour les appareils Pixel lors du prochain événement Made by Google devrait encore faire progresser ces chiffres.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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