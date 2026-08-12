Miracle à Almaty : une femme tombée du 9e étage se remet debout en une semaine

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Miracle à Almaty : une femme tombée du 9e étage se remet debout en une semaine

Selon la Direction de la santé publique de la ville d’Almaty, la femme tombée du 9e étage a été admise à l’hôpital dans un état grave, avec plusieurs types de blessures.

Elle souffrait d’un traumatisme crânien, de lésions thoraciques, de nombreuses fractures des côtes, d’un pneumothorax et d’un hémothorax, ainsi que de fractures du bassin, du fémur et de l’humérus.

À son arrivée à l’hôpital, la patiente était dans le coma et en état de choc traumatique. Les médecins jugeaient son état extrêmement grave. Avant son transfert à l’hôpital, les ambulanciers l’ont intubée et ont commencé un traitement antichoc.

À l’hôpital, la femme a immédiatement reçu les soins médicaux nécessaires. Des anesthésistes-réanimateurs, traumatologues, neurochirurgiens, chirurgiens, thérapeutes, cardiologues, ainsi que des psychologues et des psychiatres ont participé à son traitement.

Les médecins ont indiqué que la patiente avait subi plusieurs interventions chirurgicales. Dans un premier temps, une opération simultanée a été réalisée pour traiter les blessures des membres supérieurs et inférieurs. Deux jours plus tard, une intervention a été pratiquée sur les os du bassin.

Le plus remarquable est que, sept jours après son admission, les médecins ont commencé à la remettre progressivement debout. Trois jours plus tard, elle a quitté l’hôpital dans un état satisfaisant.

Désormais, la femme poursuivra son traitement en ambulatoire et suivra un programme de rééducation.

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Charos
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