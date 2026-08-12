Les États-Unis et 38 autres pays exigent une notification préalable des lancements de missiles

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Les États-Unis et 38 autres pays exigent une notification préalable des lancements de missiles

Les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et 38 autres pays ont appelé les États du monde à notifier à l’avance les essais de missiles balistiques intercontinentaux, de missiles balistiques lancés depuis des sous-marins ainsi que de lanceurs spatiaux. Une nouvelle déclaration commune exige fermement que ces notifications soient envoyées au moins 24 heures avant le lancement, notamment par les États dotés de l’arme nucléaire. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, cette initiative internationale a été annoncée après le lancement inattendu par la Chine d’un missile balistique dans les eaux internationales de l’océan Pacifique. Bien que Pékin ne soit pas directement mentionné dans le document officiel, ce sont précisément ces essais imprévus qui avaient suscité de vives inquiétudes et critiques au sein de la communauté internationale.

Mesures de sécurité et transparence

Selon les auteurs de l’initiative, tester des missiles capables de transporter des ogives nucléaires sans notification suffisante représente un risque majeur. Cette situation menace la sécurité des États situés à proximité des zones d’essai et accroît les inquiétudes à l’échelle internationale.

Les pays participants ont également défini la liste des informations devant être communiquées. La notification doit notamment préciser :

  • La classe du missile balistique ou du lanceur spatial
  • La période estimée du lancement
  • La zone de lancement et la trajectoire prévue
  • Les informations sur les zones de chute ou d’amerrissage destinées aux services de l’aviation et aux autorités maritimes
Ce dernier point joue un rôle important dans la sécurité du trafic aérien et maritime ainsi que dans la prévention des incidents imprévus.

Mécanismes de renforcement de la confiance

La déclaration souligne que l’échange régulier et transparent d’informations ne limite ni les programmes militaires ni les capacités opérationnelles des États. Au contraire, il réduit le risque d’une mauvaise évaluation de la situation et renforce la confiance mutuelle entre les pays.

Aujourd’hui, l’un des principaux mécanismes remplissant ces fonctions est le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques, auquel 145 États sont parties. Les auteurs de la nouvelle initiative ont appelé tous les pays concernés à adhérer à ces accords internationaux et à respecter la procédure de notification préalable des lancements de missiles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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