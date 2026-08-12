Les joueurs de Manchester City ont repris l’entraînement, mais l’incertitude demeure autour de Rodri

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Les joueurs de Manchester City ont repris l’entraînement, mais l’incertitude demeure autour de Rodri

Champion d’Angleterre Manchester City a considérablement renforcé son effectif avant le prochain Community Shield. Selon Goal.com, six joueurs expérimentés ayant terminé leurs vacances après la Coupe du monde ont participé à l’entraînement de mercredi. Ces retours constituent une étape importante pour l’entraîneur Enzo Maresca dans la préparation de l’équipe à la nouvelle saison. Goal.com rapporte ces informations.

Parmi les stars présentes à l’entraînement au centre du club figuraient l’attaquant norvégien Erling Haaland et l’ailier belge Jeremy Doku. Leur retour devrait renforcer davantage les options offensives de l’équipe. Les Anglais Elliot Anderson et Marc Guéhi, ainsi que Nico O’Reilly et le meneur de jeu français Rayan Cherki, ont également rejoint les séances collectives.

La répartition des numéros avant la nouvelle saison

Parallèlement au retour des joueurs, le club a officiellement confirmé les numéros portés par les nouvelles recrues et les principaux joueurs pour la saison 2026/27. Ainsi, la nouvelle recrue Elliot Anderson portera le numéro 5, précédemment attribué à la légende du club John Stones. Marc Guéhi, lui, a abandonné son numéro 15 de la saison dernière pour choisir le 6.

Des changements ont également eu lieu chez les gardiens. Après le transfert définitif de James Trafford à Leeds United, Gianluigi Donnarumma est passé du numéro 25 au numéro 1. Le nouveau gardien Geronimo Rulli portera quant à lui le numéro 28 cette saison.

La situation de Rodri

Parmi les nouvelles moins réjouissantes, l’une des principales absences remarquées à l’entraînement était celle de Rodri . Le milieu de terrain espagnol, élu meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs cet été, n’a pas participé à la séance de mercredi. De sérieuses questions se posent concernant son avenir, le FC Barcelone ayant manifesté un vif intérêt pour le joueur.

Manchester City aurait fixé le prix de son milieu de 30 ans à 60 millions de livres sterling et n’aurait pas l’intention de revoir cette exigence à la baisse. Après la Coupe du monde, Rodri avait subi une petite intervention chirurgicale au dos et devait retrouver le groupe du club vendredi. Toutefois, on ignore encore s’il rejoindra l’équipe ou s’il prendra davantage de temps pour régler la question de son transfert.

Rappelons que Manchester City affrontera dimanche à Cardiff Arsenal pour le Community Shield. Ce match constituera le premier test officiel d’Enzo Maresca en tant qu’entraîneur du club.

Manchester CityErling HaalandRodriArsenalCommunity Shield
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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