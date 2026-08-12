VK Videso simplifie les conditions de son programme de partenariat

VK Videso, l’un des principaux services vidéo de Russie, assouplit considérablement les conditions d’accès à son programme de partenariat. Les nouvelles règles visent à élargir l’accès des créateurs au système de monétisation et à offrir des conditions supplémentaires aux auteurs débutants. C’est ce que rapporte Ixbt.com dans un article.

Selon Ixbt.com, les exigences mises à jour entreront pleinement en vigueur le 1er septembre 2026. À partir de cette date, les auteurs qui partagent leur contenu original sur la plateforme pourront rejoindre plus facilement le programme de partenariat, qui leur permet de générer des revenus.

Nouveaux critères de monétisation

Selon les changements introduits, pour rejoindre le programme, un auteur devra compter au moins 1 000 abonnés sur sa chaîne et ses vidéos devront avoir été visionnées pendant au moins 500 heures au total au cours des 90 derniers jours. Ces indicateurs sont nettement plus favorables que les conditions précédemment en vigueur.

Les représentants de la plateforme indiquent que les critères mis à jour ont été conçus pour abaisser le seuil d’accès, en particulier pour les créateurs qui débutent leur activité. Malgré l’assouplissement des conditions, les principales exigences restent inchangées : les auteurs doivent développer régulièrement leur chaîne et publier uniquement des contenus originaux.

Période de transition et mesures de soutien

Consciente que cette nouveauté ne sera pas aussi facile pour tous les auteurs, la direction de la plateforme prévoit une période de transition spéciale. Les créateurs qui n’ont pas encore atteint les indicateurs requis, notamment le temps de visionnage suffisant, bénéficieront d’une période d’adaptation de trois mois.

Pendant ces trois mois, la plateforme prévoit de mettre en place un mécanisme de revenu minimum garanti, permettant aux auteurs de s’adapter aux nouvelles exigences. Cette mesure offrira aux créateurs débutants une base favorable pour préserver leur stabilité financière et élargir leur audience.