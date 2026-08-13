Lionel Messi retrouve les terrains après le décès de son père

L’attaquant de la sélection argentine et de l’Inter Miami, Lionel Messi, a retrouvé les terrains en match officiel après une pause consécutive au décès de son père. Selon Goal.com, un moment à la fois insolite et émouvant vécu par le joueur lors du match de la Leagues Cup 2026 contre le club mexicain de León a attiré l’attention du public. Goal.com rapporte cette information.

Lors d’une attaque en seconde période, la légende argentine, qui avançait avec le ballon au milieu du terrain, a tenté de dribbler un défenseur adverse. Cependant, le défenseur central du Club León, Johan Romana, a réussi à stopper l’action.

Un moment de sincérité inattendu sur le terrain

Après avoir stoppé l’attaque, le défenseur colombien ne s’est pas contenté de récupérer le ballon : il a pris Messi dans ses bras et l’a soulevé du sol. Ce geste, accompagné d’un large sourire, a été salué par les applaudissements de tout le stade.

Après cette scène inattendue, un sourire sincère est également apparu sur le visage de Lionel Messi. Dans un match généralement marqué par une forte rivalité, le fait que le joueur ait accueilli ce moment humoristique et chaleureux avec calme a beaucoup plu aux supporters.

Une lourde perte et des responsabilités

Ce match est arrivé pour Messi à un moment particulièrement difficile sur le plan émotionnel. Le capitaine de l’Inter Miami avait récemment pris un congé de courte durée après le décès de son père, Jorge, et s’était rendu dans sa ville natale, Rosario.

Après avoir fait ses adieux à un proche, l’attaquant expérimenté a immédiatement rejoint l’équipe de Floride et l’a menée sur le terrain lors de ses prochains rendez-vous importants. Malgré un calendrier chargé, l’équipe continue de s’appuyer sur son capitaine.

L’Inter Miami se prépare désormais pour son prochain match de Major League Soccer, dimanche, contre Nashville. Le retour de Lionel Messi et son état d’esprit devraient renforcer les options de l’équipe en attaque.