Le premier match du Portugal sans Cristiano Ronaldo et le duel intense face au Danemark

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Le premier match du Portugal sans Cristiano Ronaldo et le duel intense face au Danemark

Dans le monde du football, l'ombre de n'importe quelle star est immense, mais l'équipe nationale du Portugal, entrée sur le terrain sans Cristiano Ronaldo, a offert aux supporters un festival de buts et une rencontre riche en intensité. Le match entre le Danemark et le Portugal a marqué les esprits par le jeu offensif des hôtes et leurs lacunes défensives. Comme le rapporte Goal.com, la rencontre a été riche en quatre buts et de nombreuses occasions dangereuses, les Portugais l'emportant finalement 4-2. C'est ce que rapporte Goal.com .

Avant le match, l'entraîneur Jorge Jesus avait souligné qu'il était prêt à entamer une nouvelle page après l'ère Cristiano Ronaldo et qu'il avait la conscience tranquille à ce sujet. Malgré cela, bien qu'il n'ait pas foulé la pelouse, la figure de CR7 est restée au centre des discussions. En particulier, Rafael Leão, à qui l'entraîneur a confié le légendaire maillot numéro 7, a évolué sous une pression immense.

L'examen du numéro 7 pour Rafael Leão

Pour l'attaquant de Milan, Rafael Leão, ce match a été un test particulier. Au cours de la rencontre, il a montré ses moments de génie comme ses erreurs grossières. Dans les premières minutes, il a tenté de repiquer dans l'axe depuis l'aile pour menacer le but, mais il a manqué des occasions favorables et a perdu le ballon dans des moments décisifs.

En conséquence, à la 63e minute, l'entraîneur l'a remplacé par Trincão. Néanmoins, le fait de porter le numéro 7 lors du premier match officiel sans Cristiano Ronaldo a été interprété comme un signal important annonçant les changements à venir.

La célèbre célébration de Rasmus Højlund

L'un des moments les plus mémorables du match a été la célébration de l'attaquant danois Rasmus Højlund après son but. À la 53e minute, il a égalisé à 2-2, stupéfiant les supporters. Højlund a sauté de manière caractéristique, imitant la célèbre célébration « siuu » propre à Cristiano Ronaldo.

L'attaquant de Naples avait déjà utilisé cette méthode auparavant et avait ouvertement déclaré que CR7 était son idole. Bien que ce geste ait suscité divers débats parmi les fans et les experts, Højlund a apporté une grande contribution à son équipe par son activité sur le terrain et son but. De tels événements marquants durant le match ont montré une fois de plus à quel point l'ère post-Ronaldo sera intéressante.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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