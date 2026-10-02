Graham Potter plaisante sur la crise d'effectif de la Suède et Manchester City

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Suède, Graham Potter, a commenté avec un humour noir la situation causée par une vague sans précédent de blessures et d'infections virales au sein de son effectif. Selon Goal.com, l'équipe nationale a perdu 11 joueurs avant le match décisif de la Ligue des nations de l'UEFA contre la Bosnie-Herzégovine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Cette pénurie de joueurs survenue pendant la trêve internationale a choqué la communauté du football suédois. Taha Ali, Gustaf Nilsson et Mattias Svanberg ont d'abord déclaré forfait avant le rassemblement, suivis plus tard par Emil Holm, Hjalmar Ekdal et l'attaquant vedette Alexander Isak, tous contraints de quitter le groupe pour blessure.

Crise d'effectif et attaque virale

La situation s'est aggravée après le match contre la Pologne. Une infection virale soudaine a mis cinq joueurs supplémentaires hors de combat, forçant le staff technique à chercher des solutions d'urgence. Au total, la perte de 11 joueurs clés en un seul rassemblement a considérablement réduit les chances de l'équipe pour le déplacement à Zenica.

L'ancien attaquant de l'équipe de Suède, Johan Elmander, a admis dans une interview à Radiosporten n'avoir jamais connu une telle urgence médicale au cours de sa carrière. L'analyste de SVT, Magnus Eriksson, a soutenu cet avis, soulignant qu'une vague de blessures d'une telle ampleur affecte gravement les performances de l'équipe.

L'humour de Graham Potter et l'évaluation de la situation

Lors de la conférence de presse, en évoquant la situation complexe de l'équipe, l'ancien entraîneur de Chelsea, Graham Potter, a déclaré : « Nous sommes frappés par une infection ou un virus. Ce n'est évidemment pas une situation idéale. » Cependant, pour détendre l'atmosphère, le technicien anglais a fait une blague en faisant référence aux événements extra-sportifs du football anglais.

Potter a ironisé : « C'est comme le nombre d'accusations criminelles portées contre Manchester City. » Néanmoins, l'entraîneur a adopté une approche plus sérieuse concernant la situation du club mancunien, ajoutant que ce contexte n'est bon ni pour le football en général ni pour le championnat d'Angleterre, qualifiant la situation de regrettable.

Concernant le déplacement crucial à venir, Graham Potter a affirmé qu'il se concentrerait sur la victoire avec l'effectif disponible. Il a noté qu'il aimerait vivre dans un monde où tous les joueurs sont en bonne santé, mais que la réalité actuelle est différente.