Transfert de Dani Ceballos : Naples passe à l’action pour le milieu expérimenté

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Transfert de Dani Ceballos : Naples passe à l’action pour le milieu expérimenté

Le Napoli a entamé des négociations actives pour recruter le milieu de terrain Dani Ceballos, qui a quitté le Real Madrid. Selon Sportal, le club napolitain a envoyé une offre de contrat officielle aux représentants du joueur, actuellement libre. Un autre grand club de Serie A convoite également l’Espagnol de 30 ans. C’est ce que Goal.com rapporte .

L’équipe de Naples, dirigée par Massimiliano Allegri, a fait du renforcement de son milieu de terrain sa priorité avant la nouvelle saison. La direction souhaite profiter de la disponibilité du joueur en tant qu’agent libre, sans indemnité de transfert. La riche expérience internationale de Ceballos et son vécu au plus haut niveau européen devraient apporter davantage de stabilité au jeu du club italien.

La concurrence et les prétendants au transfert

Le Napoli n’est pas le seul club intéressé par les services du joueur. Le Real Betis, où Dani Ceballos a été formé, reste notamment en contact avec lui. La Juventus de Turin suit également la situation du milieu espagnol depuis l’été dernier.

Cependant, ce transfert n’est pas encore une priorité pour la Juventus, ce qui a quelque peu réduit l’activité du club turinois. Le Napoli dispose ainsi d’une occasion favorable de prendre l’avantage dans la course au transfert avant que ses concurrents ne formulent une offre sérieuse. Massimiliano Allegri souhaite conclure rapidement cet accord.

Les plans avant la nouvelle saison

Dani Ceballos a été formé à l’académie du Real Betis avant de jouer ensuite au Real Madrid. Son contrôle tactique et sa créativité au milieu de terrain devraient sans aucun doute servir les ambitions de l’équipe d’Allegri en championnat national comme sur la scène européenne. Recruter gratuitement un joueur de ce niveau aurait également un effet positif sur la stabilité financière du club.

Si les représentants du joueur acceptent les conditions proposées, les négociations pourraient rapidement connaître une évolution positive. Le Napoli prépare actuellement la saison 2026-2027 de Serie A, qui débutera samedi prochain par un déplacement à Gênes. L’entraîneur souhaite intégrer la nouvelle recrue avant le début du calendrier chargé.

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Jahongir Tursunov
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