Le conflit entre l'entraîneur Jorge Jesus et l'attaquant légendaire Cristiano Ronaldo au sein de l'équipe nationale du Portugal a porté un coup dur à sa présence médiatique. Suite au départ de la star, la page officielle de l'équipe a perdu plus de 2 millions d'abonnés en quelques jours.

Les adieux du vétéran de 41 ans à l'équipe nationale ont provoqué une vague de mécontentement parmi les fans.

Chute brutale des statistiques : « L'effet Ronaldo »

Les médias et les observateurs des réseaux sociaux notent une différence frappante dans les chiffres :

Avant le conflit, le compte officiel de l'équipe du Portugal était suivi par plus de 25 millions de fans.

Au 3 octobre, le nombre d'abonnés sur la page est tombé à 22,9 millions. En peu de temps, plus de 2,1 millions d'utilisateurs ont quitté le compte.

Première victoire sans Ronaldo et le bilan à 100 % de Jesus

Malgré les pertes médiatiques, les résultats sur le terrain jouent pour l'instant en faveur de l'entraîneur Jorge Jesus :

Cristiano Ronaldoabsent, les Portugais ont battu l'équipe nationale du Danemark 4-2 à l'extérieur lors du premier match.

Sous la direction de Jesus, l'équipe a remporté les 3 matchs disputés et est en tête de son groupe avec 9 points.

Les Portugais disputeront leur prochain match officiel le 4 octobre à domicile contre la Norvège.

Bien que le départ de Ronaldo n'ait pas affecté la forme sportive de l'équipe nationale, il montre que sa popularité mondiale et son potentiel marketing ont été gravement endommagés.