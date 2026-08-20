La Juventus cherche un nouvel attaquant : Mateo Retegui parmi les principales options

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La Juventus cherche un nouvel attaquant : Mateo Retegui parmi les principales options

La Juventus de Turin cherche un nouvel avant-centre dans les derniers jours du mercato afin de renforcer son secteur offensif. Selon Tuttosport, la Vieille Dame étudie plusieurs pistes pour ajouter des solutions à son effectif. Sa priorité actuelle est Joshua Zirkzee, qui devrait quitter Manchester United, mais Mateo Retegui, qui évolue en Arabie saoudite, reste également suivi comme solution alternative. Goal.com rapporte .

L’ancien attaquant de l’Atalanta et du Genoa, Mateo Retegui, qui défend actuellement les couleurs d’Al-Qadisiyah, est apprécié pour sa connaissance du championnat italien. Il a terminé meilleur buteur de Serie A lors de la saison 2024-2025. La direction de la Juventus le suivait déjà depuis janvier dernier, et cet intérêt s’est ravivé ces derniers jours. Après s’être totalement remis de la fracture de la rotule subie le 20 avril, le joueur a notamment inscrit deux buts contre Al-Tal en Coupe du Roi, prouvant qu’il avait retrouvé sa meilleure condition physique.

Les obstacles financiers et la volonté du joueur

De sérieux problèmes financiers compliquent la réalisation du transfert. Les dirigeants de la Juventus, dont Ottolini, évaluent le coût de l’opération. Ils savent toutefois qu’aucun club européen ne peut lui garantir le salaire annuel net de 20 millions d’euros qu’il perçoit en Saudi Pro League. Malgré cela, l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2029, souhaite revenir en Italie et jouer pour un club prestigieux. Il serait même prêt à réduire son salaire pour retrouver sa place dans la sélection de Roberto Mancini.

Pour la Juventus, recruter un joueur comme Retegui, Zirkzee ou Sørloth n’est pour l’instant possible que sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif. Mais le club doit d’abord régler un autre problème dans son secteur offensif. En effet, l’attaquant canadien, qui n’entre pas dans les plans de l’entraîneur, exige toujours de rester à Turin et de se battre pour sa place. S’il ne quitte pas le club, les projets de la Juventus concernant un nouvel attaquant pourraient devenir financièrement irréalisables.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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