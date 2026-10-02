Phénomène extraordinaire : le désert du Chili se couvre de fleurs après des pluies intenses

·8·Monde
Phénomène extraordinaire : le désert du Chili se couvre de fleurs après des pluies intenses

Une grande partie du désert d'Atacama au Chili s'est couverte de fleurs colorées après des pluies intenses, a rapporté l'Associated Press. Dans cette région, considérée comme le désert non polaire le plus aride du monde, des millions de graines et de bulbes ont germé et fleuri.

Il est indiqué qu'au début de cette année, des précipitations importantes ont été observées à Atacama sous l'influence du phénomène météorologique El Niño. Certaines graines et certains bulbes sont restés en dormance sous terre pendant des décennies.

Selon la Société nationale forestière du Chili (CONAF), plus de 200 espèces de plantes ont fleuri dans la région. Des plantes telles que la nanyuka rouge et jaune, des fleurs violettes, le suspiro blanc, le tersopelo orange et la garra de león ont transformé le paysage désertique.

En juillet et août, certaines zones ont reçu entre 160 et 190 millimètres de pluie. Il s'agit de l'un des niveaux les plus élevés enregistrés depuis le début des observations dans les années 1950.

Cette année, la zone désertique fleurie couvre environ 17 000 kilomètres carrés. La CONAF a indiqué qu'il pourrait s'agir de la saison de floraison la plus étendue et la plus intense depuis 1997.

Environ 300 000 touristes devraient visiter la région pour voir le désert fleuri d'ici novembre.

AtacamaChiliEl NiñoCONAFDésert
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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