Lamine Yamal : Avoir peur de gagner la Ligue des champions est un acte de lâcheté

La jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a exprimé une opinion ferme sur les chances de son équipe en Ligue des champions de l'UEFA. Selon lui, les Catalans, compte tenu de leur statut, ne doivent viser que les sommets. Par conséquent, l'équipe montre clairement qu'elle est prête à lutter pour le trophée majeur cette saison. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Movistar+, le jeune ailier a souligné que se cacher des ambitions de l'équipe en Europe serait de la lâcheté. Malgré les échecs des dernières années, Barcelone a toutes les capacités pour restaurer son prestige historique et revenir parmi les meilleures équipes du continent.

Objectifs ambitieux en Ligue des champions

Lamine Yamal s'est dit satisfait de l'atmosphère positive et de la dynamique de croissance au sein de l'équipe. Selon lui, l'enthousiasme des joueurs pour la Ligue des champions n'est pas une pression excessive, mais la force principale menant à la victoire. Yamal croit que le club a suffisamment de potentiel pour ramener les meilleures périodes de son histoire.

Il a souligné que l'effectif du FC Barcelone est capable de remporter le trophée le plus prestigieux d'Europe. Cependant, le jeune joueur n'oublie pas qu'il est important d'aborder chaque match avec sérieux sans tomber dans un excès de confiance.

L'avertissement d'un joueur expérimenté

Bien que Lamine Yamal vise la victoire en championnat et en Ligue des champions, le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, a exprimé un avis plus réservé. Rodri a souligné que Barcelone n'est pas encore totalement formé à l'échelle continentale et ne figure pas parmi les principaux favoris.

Selon Rodri, un jeu offensif ne suffit pas pour gagner de tels tournois. L'équipe doit être capable de contrôler le jeu dans les moments cruciaux et d'être plus solide et stable en défense.