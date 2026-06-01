L'équipe nationale d'Iran annonce son effectif final pour la Coupe du monde

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L'équipe nationale d'Iran annonce son effectif final pour la Coupe du monde

À l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, qui capte l'attention du monde entier, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Iran a dévoilé la liste finale des joueurs qui défendront les couleurs du pays lors de la compétition à venir. Les « Perses » se rendent à ce Mondial avec une équipe solide composée de joueurs expérimentés et de stars du championnat local.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des joueurs représentant l'Iran lors de la prochaine Coupe du monde :

Gardiens de but

Parmi les représentants de ce poste à responsabilité, on retrouve des visages familiers. La garde du but a été confiée aux portiers des grands clubs locaux :

  • Alireza Beiranvand (Tractor)

  • Hossein Hosseini (Sepahan)

  • Payam Niazmand (Persepolis)

Défenseurs

La ligne défensive est également composée de défenseurs physiquement robustes et expérimentés, évoluant principalement dans le championnat iranien :

  • Shoja Khalilzadeh (Tractor)

  • Hossein Kanaani (Persepolis)

  • Ali Nemati (Foolad)

  • Daniyal Eiri (Malavan)

  • Ehsan Hajsafi (Sepahan)

  • Milad Mohammadi (Persepolis)

  • Saleh Hardani (Esteghlal)

  • Ramin Rezaeian (Foolad)

Milieux de terrain

Le cœur de l'équipe nationale semble très cohérent. Des joueurs créatifs, locaux et expatriés, animeront le centre du terrain et les couloirs :

  • Saman Ghoddos (Kalba)

  • Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)

  • Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

  • Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal)

  • Mohammad Ghorbani (Al Wahda, EAU)

  • Mehdi Ghayedi (Al Nasr, EAU)

  • Arya Yousefi (Sepahan)

  • Alireza Jahanbakhsh (Dender)

  • Mehdi Torabi (Tractor)

  • Mohammad Mohebi (Rostov)

Attaquants

L'attaque de l'équipe donnera certainement du fil à retordre aux défenseurs adverses. La ligne d'attaque regorge de joueurs aguerris sur les pelouses européennes et de buteurs confirmés dans le championnat des EAU :

  • Mehdi Taremi (Olympiakos)

  • Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)

  • Denis Dargohi (Standard)

  • Ali Alipour (Persepolis)

  • Shahriyar Moghanlou (Kalba)

Pour information : L'équipe nationale d'Iran a été placée dans un groupe difficile pour la prochaine Coupe du monde. Nos représentants disputeront des matchs intenses pour une place en phase à élimination directe contre la Belgique, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande Nous souhaitons bonne chance aux joueurs iraniens pour ce Mondial !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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