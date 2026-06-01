L'équipe nationale d'Iran annonce son effectif final pour la Coupe du monde

À l'approche du coup d'envoi de la Coupe du monde de football, qui capte l'attention du monde entier, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Iran a dévoilé la liste finale des joueurs qui défendront les couleurs du pays lors de la compétition à venir. Les « Perses » se rendent à ce Mondial avec une équipe solide composée de joueurs expérimentés et de stars du championnat local.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des joueurs représentant l'Iran lors de la prochaine Coupe du monde :

Gardiens de but

Parmi les représentants de ce poste à responsabilité, on retrouve des visages familiers. La garde du but a été confiée aux portiers des grands clubs locaux :

Alireza Beiranvand (Tractor)

Hossein Hosseini (Sepahan)

Payam Niazmand (Persepolis)

Défenseurs

La ligne défensive est également composée de défenseurs physiquement robustes et expérimentés, évoluant principalement dans le championnat iranien :

Shoja Khalilzadeh (Tractor)

Hossein Kanaani (Persepolis)

Ali Nemati (Foolad)

Daniyal Eiri (Malavan)

Ehsan Hajsafi (Sepahan)

Milad Mohammadi (Persepolis)

Saleh Hardani (Esteghlal)

Ramin Rezaeian (Foolad)

Milieux de terrain

Le cœur de l'équipe nationale semble très cohérent. Des joueurs créatifs, locaux et expatriés, animeront le centre du terrain et les couloirs :

Saman Ghoddos (Kalba)

Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli)

Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Amir Mohammad Razaghinia (Esteghlal)

Mohammad Ghorbani (Al Wahda, EAU)

Mehdi Ghayedi (Al Nasr, EAU)

Arya Yousefi (Sepahan)

Alireza Jahanbakhsh (Dender)

Mehdi Torabi (Tractor)

Mohammad Mohebi (Rostov)

Attaquants

L'attaque de l'équipe donnera certainement du fil à retordre aux défenseurs adverses. La ligne d'attaque regorge de joueurs aguerris sur les pelouses européennes et de buteurs confirmés dans le championnat des EAU :

Mehdi Taremi (Olympiakos)

Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor)

Denis Dargohi (Standard)

Ali Alipour (Persepolis)

Shahriyar Moghanlou (Kalba)