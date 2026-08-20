La Juventus étudie le transfert de Mateo Retegui

Le club italien de la Juventus étudie les possibilités de recruter l’attaquant de la sélection italienne Mateo Retegui afin de renforcer son secteur offensif avant la clôture du mercato. Selon Tuttosport, l’entraîneur de l’équipe turinoise exige l’arrivée d’un autre avant-centre, et le joueur de 27 ans est considéré comme un candidat idéal pour ce rôle. Goal.com rapporte .

Le joueur, qui évolue actuellement à Al-Qadsiah, avait déjà été suivi par la Juventus lors de précédentes fenêtres de transferts. Mais cette fois, l’intérêt semble beaucoup plus sérieux. L’entraîneur connaît bien les qualités du joueur grâce à la sélection italienne et apprécie particulièrement sa mobilité sur le terrain ainsi que son sens du placement dans la surface.

Les principaux obstacles au transfert

Le club turinois a procédé à plusieurs changements dans son effectif cet été. Malgré l’arrivée de nouveaux joueurs, Dusan Vlahovic a été libéré gratuitement, tandis que Lois Openda est parti en prêt. Le staff technique estime donc avoir besoin d’un autre joueur expérimenté afin d’apporter davantage de profondeur au secteur offensif.

Malgré cela, d’importants problèmes financiers compliquent cette opération. Le salaire annuel du joueur à Al-Qadsiah est très élevé, ce qui constitue l’un des principaux obstacles pour le club turinois. Par ailleurs, la Juventus doit vendre l’attaquant Jonathan David avant de pouvoir effectuer un recrutement supplémentaire.

Les options des parties

Selon Tuttosport, si l’attaquant de 27 ans souhaite revenir dans le football italien, la Juventus privilégierait dans un premier temps un prêt. Le directeur sportif Marco Ottolini, qui avait déjà fait venir le joueur au Genoa, soutient également cette idée.

Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant a disputé la première journée de la Saudi Pro League avec Al-Qadsiah. Toutefois, son salaire annuel colossal de 20 millions d’euros complique la réalisation du transfert, à moins qu’Al-Qadsiah n’accepte d’en prendre en charge une part importante.

Alors que la clôture du mercato approche, la direction de la Juventus est engagée dans une course contre la montre. Si les conditions financières ne sont pas convenues, les chances de voir Mateo Retegui rejoindre Turin resteront faibles.