La Juventus se prépare à de grands changements dans son secteur des gardiens

La Juventus de Turin se prépare à opérer de profonds changements au sein de son effectif de gardiens. L’arrivée attendue de Guglielmo Vicario comme gardien titulaire laisse planer le doute sur l’avenir de Mattia Perin et de Michele Di Gregorio. Selon Tuttosport, le club turinois se séparera avec certitude d’au moins l’un de ces deux joueurs expérimentés, mais il est également très probable qu’ils quittent tous les deux le club. Goal.com rapporte .

Ces changements prévus au sein de l’effectif s’inscrivent dans le cadre du nouveau projet sportif du club. L’arrivée du nouveau gardien modifiera la concurrence et la répartition des rôles dans les buts, ce qui aura un impact direct sur l’avenir des portiers actuels.

La situation de Mattia Perin

Palerme reste l’un des principaux prétendants intéressés par Mattia Perin. Toutefois, la probabilité de ce transfert a considérablement diminué ces dernières heures. Le principal obstacle est d’ordre financier : le prix demandé par la Juventus est jugé trop élevé par la direction de Palerme.

La stratégie du City Football Group influence également les négociations. Le groupe privilégiant les investissements dans des joueurs plus jeunes, le processus de négociation a ralenti. Même si Palerme n’a pas totalement écarté la possibilité de recruter le gardien, un accord semble désormais plus difficile à conclure qu’auparavant.

De nouvelles options pour Michele Di Gregorio

La situation de Michele Di Gregorio prend une autre tournure, le gardien ne passant pas non plus inaperçu. L’ancien joueur de Monza ne figure pas dans les plans du nouveau projet sportif de la Juventus, et la direction lui cherche un nouveau club à la hauteur. Les contacts initiaux avec Marseille s’étant refroidis, un transfert direct s’annonce compliqué.

Ces derniers temps, l’intérêt de Bournemouth a toutefois été révélé. La Lazio étudie également la possibilité de recruter le gardien italien. La Juventus souhaite trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties et offrant au joueur des conditions favorables pour retrouver du temps de jeu.

Si les deux gardiens quittent Turin, cela constituera l’une des décisions les plus importantes et les plus inattendues de la Juventus lors du mercato estival.