Aleksey Batrakov rejoint Galatasaray : le montant du transfert dévoilé

Le milieu de terrain du Lokomotiv Moscou Aleksey Batrakov poursuivra sa carrière dans le championnat turc. L’international russe de 21 ans signera un contrat avec Galatasaray.

Les deux clubs ont officiellement annoncé avoir trouvé un accord pour le transfert du joueur.

Selon les informations disponibles, le Lokomotiv percevra pour Batrakov 25 millions d’euros Le montant sera versé sur deux ans. L’accord prévoit également 4 millions d’euros de bonus .

Le salaire annuel de Batrakov à Galatasaray, bonus compris, dépassera 4 millions d’euros selon les informations rapportées.

Le contrat prévoit également, en cas de vente du joueur à un autre club européen, une indemnité de 55 millions d’euros .

À noter que cette saison, Batrakov a disputé en Premier League russe 4 matchs , inscrivant 1 but et délivrant 1 passe décisive .