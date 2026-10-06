Tyson Fury annonce la date d'un troisième combat contre Oleksandr Usyk avec une condition

Tyson Fury a révélé son plan pour un troisième combat contre Oleksandr Usyk. Cependant, le projet de l'ancien champion du monde britannique comporte une condition majeure : il doit d'abord remporter son combat contre Anthony Joshua le 11 décembre. Ce n'est qu'après cela qu'il prévoit d'organiser la trilogie avec Usyk. Selon Fury, le boxeur ukrainien a également indiqué qu'il serait prêt pour un combat au premier trimestre 2027.

Le plan de Fury : d'abord Joshua, puis Usyk

Le prochain adversaire de Fury est déjà connu : il affrontera Anthony Joshua le 11 décembre à Cardiff. Le combat tant attendu entre les deux stars britanniques est considéré comme un événement majeur de la boxe.

Mais Fury ne considère pas cet affrontement comme l'objectif final de sa carrière. Son plan est bien plus ambitieux.

Le boxeur britannique a déclaré qu'il voyait le combat contre Joshua comme une étape pour se tester à nouveau, avant de vouloir organiser une troisième confrontation avec Usyk.

Selon Fury, il a déjà discuté de cette question avec Usyk lui-même.

« Je veux d'abord battre Joshua pour me remettre en jambes. Ensuite, nous organiserons la trilogie avec Usyk. J'en ai discuté avec Oleksandr et il a dit qu'il serait prêt au premier trimestre 2027. »

Usyk a battu Fury deux fois

La raison principale de l'intérêt pour cette trilogie réside dans les combats précédents entre les deux boxeurs.

Usyk et Fury se sont affrontés deux fois en 2024. Lors du premier combat, le boxeur ukrainien a gagné par décision partagée des juges. Pendant le combat, Usyk a également envoyé Fury au tapis.

Sept mois plus tard, lors de la revanche, Usyk a de nouveau dominé. Cette fois, les juges ont unanimement déclaré le boxeur ukrainien vainqueur.

Ainsi, dans la rivalité Fury-Usyk, le score est actuellement de 2-0 en faveur d'Usyk.

Désormais, pour Fury, un troisième combat est perçu non seulement comme un événement sportif majeur, mais aussi comme une dernière chance après ses deux défaites précédentes.

Une grande trilogie début 2027 ?

Si le plan de Fury se réalise, le troisième combat contre Usyk pourrait avoir lieu entre janvier et mars 2027.

Le boxeur britannique a également mentionné le célèbre Madison Square Garden aux États-Unis comme lieu potentiel. Dans son esprit, après le combat contre Joshua à Cardiff, un grand affrontement contre Usyk aux États-Unis serait l'un des moments les plus importants de sa carrière.

Cependant, pour l'instant, ce n'est que le plan de Fury. Il n'y a aucune information officielle sur un accord ou la signature d'un contrat de combat pour cette trilogie.

Les informations sur l'accord d'Usyk reposent également uniquement sur les déclarations de Fury.

D'abord le combat décisif contre Joshua

Le plus grand obstacle dans le plan de Fury est Anthony Joshua.

Le combat entre les deux poids lourds britanniques aura lieu le 11 décembre au Principality Stadium de Cardiff. Il est intéressant de noter qu'aucune clause de revanche obligatoire n'a été signalée, ce qui rend le résultat du premier combat encore plus crucial.

Si Fury prévoit d'affronter Usyk après Joshua, la première partie de ce plan sera résolue le 11 décembre.

Si Joshua bloque le chemin de la victoire, le plan de la trilogie avec Usyk pourrait également changer.

La trilogie Usyk-Fury sera-t-elle un autre combat historique ?

Pour l'instant, il n'y a ni date précise ni conditions officielles pour un troisième combat. Mais le plan de Fury est clair : battre Joshua, puis régler ses comptes avec Usyk.

Usyk, ayant battu Fury deux fois, possède un avantage majeur. Pour Fury, un troisième combat pourrait être l'occasion de renverser la vapeur et de terminer sa carrière sur une grande victoire.

C'est pourquoi l'attention des fans de boxe se porte désormais sur deux combats : d'abord Fury-Joshua, puis l'éventuel Fury-Usyk III.

Si Fury parvient à réaliser la première partie de son plan le 11 décembre, la trilogie contre Usyk début 2027 pourrait devenir l'un des événements les plus importants du monde de la boxe.