«Il n'est pas un saint, mais...» — La déclaration tranchante de Mourinho sur Vinícius

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«Il n'est pas un saint, mais...» — La déclaration tranchante de Mourinho sur Vinícius

Le club Real Madrid a battu l'Espanyol 2-1 à l'extérieur lors de la 2e journée de Liga. Cependant, après le match, l'entraîneur madrilène José Mourinho a attiré l'attention sur la pression systématique exercée par les adversaires et les tribunes sur l'ailier de l'équipe, Vinícius Júnior.

Le technicien portugais expérimenté a ouvertement dénoncé une «tactique de brutalité» appliquée sur le terrain contre le joueur brésilien.

«L'un après l'autre, ils commettent des fautes» : Mourinho expose le schéma

Lors de la conférence de presse, José Mourinho a décrit en détail la situation vécue lors des matchs contre Vinícius :

«Vous pouvez vous rappeler mes propos d'il y a quelques mois, quand j'étais l'adversaire de Vinícius. Maintenant, Vini est mon joueur. Il n'est pas un saint, bien sûr, mais ce qui lui est fait dépasse les limites.

Dès la première minute, le même scénario se répète : d'abord un joueur commet une faute sur lui, puis un autre. Si quelqu'un reçoit un carton jaune pour cela, le joueur suivant arrive et commet une faute. L'adversaire est remplacé et quitte le terrain, et le nouveau joueur qui entre commence à jouer durement contre Vinícius sans avoir de carton jaune».

«Nous vivons à une époque contre le harcèlement, mais...» : Contrôle des émotions

Mourinho a également souligné qu'il avait appelé la star brésilienne à ne pas tomber dans les provocations et à gérer ses émotions :

  • Prudence lors de la célébration : «Il doit être capable de contrôler ses émotions. Je lui ai dit que même s'il marque, il doit être prudent lors de la célébration», a déclaré l'entraîneur ;

  • Pression et provocations : «Nous vivons à une époque où l'on parle beaucoup de la lutte contre le harcèlement, mais Vini est toujours confronté à une pression et à des persécutions sérieuses de la part des adversaires et des supporters. Notre tâche est de lui apprendre à être mentalement prêt pour de telles provocations et à gérer la situation correctement».

Le calendrier du Real Madrid

Le calendrier des prochains matchs du «Club Royal» en Liga :

  • Match de la 1ère journée reporté : Le match du Real Madrid contre la Real Sociedad 26 août déplacé ;

  • Match de la 3e journée : Les Madrilènes joueront leur prochain match 30 août contre le club de Málaga.

Conclusion importante : Mourinho n'a pas justifié Vinícius, il l'a défendu

La phrase «Il n'est pas un saint» montre que Mourinho n'a pas une approche aveugle envers Vinícius.

Cependant, le reproche principal de l'entraîneur portugais est ailleurs : selon lui, le jeu brutal sur le terrain, les provocations constantes et la pression extérieure ne devraient pas dépasser les limites.

En même temps, Mourinho a imposé une exigence claire à son joueur : contrôler ses émotions et ne pas donner la réaction attendue par les adversaires.

Ainsi, la déclaration la plus intéressante après la victoire sur l'Espanyol ne concernait pas le résultat, mais les débats autour de l'attaquant vedette du Real. Il sera désormais très intéressant de voir comment Vinícius répondra aux conseils de Mourinho lors des prochains matchs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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